Кино с психологом: как сложилась бы семейная жизнь Тоси и Ильи из "Девчат"

Фильм "Девчата" стал любимым и популярным не только в СССР, но и других странах. История любви Тоси Кислицыной и Ильи Ковригина покорила мир. Но так ли будет прочен этот союз, как хотелось бы всем, кто по-настоящему переживал за эту пару?

© Кадр из фильма "Девчата"

Своими мыслями с "Рамблером" поделилась Марина Белокурова, член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий.

Видео дня

«Девчата» – настоящая советская сказка. Кому-то может нравиться девочка Тося и красавец Илья, а кому-то и нет, но факт остается фактом – на протяжении многих лет фильм «Девчата» остается любимым для многих зрителей. Почему же в этой нереальной истории – мечте и фантазии на тему – актеры так органичны в проживании происходящего в сценарии фильма? Марина Белокурова Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий, эксперт кафедры «Телесные психотехники».

История создания этого фильма для меня очень тесно переплетена с самим сюжетом. Главный герой, которого играет звезда экрана Николай Рыбников очень хотел, чтобы красавицу Анфису играла его жена Алла Ларионова, но на это не согласился сам режиссер. При этом Тосю хотела играть жена режиссера Наталья Кустинская, но не прошла пробы – по мнению худсовета, она оказалась слишком красивой. А кроме этого, худсовет не верил, что герой Рыбникова сможет отвергнуть красавицу Анфису, которую замечательно сыграла Светлана Дружинина, и променять её на Тосю – девочку из детдома. Поэтому Дружинину пришлось снимать в самых невыгодных ракурсах – так, чтобы это выглядело правдоподобно.

Может быть актеры были так естественны на съемках, ведь закулисные страсти переносились прямо на съемочную площадку.

Но этого было бы недостаточно для того, чтобы фильм получил такой успех. Фильм соткан из разных, но узнаваемых женских судеб, которые поэтому и откликнулись зрителям. Сочетание комедии и мелодрамы было беспроигрышным, а вот книга, по которой поставлен фильм, не так оптимистична. Сама атмосфера молодости, романтики, преодоления была очень притягательна. Но главной темой оставалась мечта о настоящей любви.

С одной стороны, главные герои очень непохожи. Тося вышла из детдома, где была своя атмосфера, свои правила, где делали тёмную и где практически не было ничего личного, а было только общее.

А в леспромхозе, куда она устраивается поварихой, была сложившаяся иерархия, и главный герой – Илья Ковригин – главный во всех смыслах! Передовик, красавец, нравится женщинам, к нему приезжают фотокорреспонденты и он привык к тому, что имеет право устанавливать свои законы. И этот герой наталкивается на Тосю – маленькую женщину с бойцовским характером, которая мгновенно устанавливает собственные правила – общие и верные для всех окружающих. С этого столкновения правил и начинается весь конфликт.

Есть очень простое послание, которое прямо лежит на поверхности – мечта, в которой очередная Золушка обретает счастье с главным героем. Как будто счастье достается не красавице, а просто девочке без особенностей, у которой есть только смелость и искренность. И наверно то, что смогла показать Надежда Румянцева – чистота и бесхитростность Тоси Кислицыной. Может быть именно это стало притягательным для Ильи Ковригина?

Но почему же тогда и Золушку, которую сыграла бесподобная Янина Жеймо в 37 лет и Тосю, которую сыграла Румянцева в 31 год, играли совсем не девочки? Наверно потому, что в этих героинях должна была быть еще и женская мудрость. Не случайно героиню Румянцевой сравнивали с Джульеттой Мазиной (фильм Ф.Феллини «Ночи Кабирии»).

Повторюсь, но Илья Ковригин – серьезный мужчина, который умеет работать, не боится трудностей, которого есть за что уважать. Но и Тосю есть за что уважать. Ребёнок, выросший в детдоме без родителей, сумел сохранить тепло к людям. Тося любит свою работу и очень гордится своими умениями и обижается, когда её называют просто поварихой. Получается, что оба героя стоят на двух важнейших жизненных позициях: он делает тяжелую мужскую работу, она – женскую, она – кормит.

Почему же их отношения начинаются с конфликта? И дело не только в столкновении разных правил. Тося приходит «со своим уставом в чужой монастырь» и просто нарушает чужие границы. Есть наработанный навык – защитить обиженного и слабого, дать сдачу обидчику, не испугаться конфликта, а главное – отстоять справедливость по уставу того детдома, который ее вырастил. Поэтому в своем поступке она защищает всех, кому не так повезло в жизни. А на другом полюсе – Илья Ковригин, который всего добился сам, поэтому считает справедливым только свое мнение и при этом не замечает, что становится психологически ригидным – невосприимчивым к чужой позиции.

Вот это обоюдное самоутверждение возможно станет трудностью в будущей семейной жизни. Тося будет бросаться в бой при любом кажущемся ей моменте несправедливости, даже не думая, так это на самом деле или не так, а Илья будет защищать свою «заслуженность». Оба при этом не умеют справляться со своими эмоциями, быть с ними в контакте и правильно их выражать. Учиться этому надо достаточно долго, но если не учиться, то семейная жизнь, скорее всего, не сложится.

Оба героя очень импульсивны в своих поступках. Тонин поступок вызван обостренным чувством справедливости и защитой обиженного. Илья своим поступком – спором на шапку, что Тося в него влюбится – ответил на болезненное унижение, когда «эта пигалица» отказалась с ним танцевать. Это говорит, что его самоутверждение как передовика производства, было в том числе компенсаторным и за этим также стоит непростая жизненная история, иначе он был бы великодушен.

В этой истории много тем отвергнутости. Мама Вера, которой изменил муж; уставшая Надя, которая выходит за Ксан Ксаныча, чтобы просто не остаться старой девой; сама красавица Анфиса, которую отвергает Илья. В конечном итоге эта боль добирается до Тоси и открывается ужасной реальностью – на нее просто поспорили. Это очень жестко»! Тося, во многом ещё просто ребенок, как будто получает какую-то прекрасную вещь, замечательную, о которой можно только мечтать. И вдруг ей говорят: это была ошибка. Возможно, именно детдомовский характер помог Тосе справиться с этой ситуацией, но такие раны не проходят бесследно, особенно, если они попадают на предыдущие жизненные травмы.

Если в последующей семейной жизни исцелению этих ран не уделить достаточного внимания, они будут привычно обостряться при любом кризисе, которых в семейной жизни хватает. Но это предостережение на потом. А те чувства героев, которые родились после всех испытаний, наверно и являются самым притягательным моментом этого фильма.

И, несмотря на то, что такого в жизни не бывает, героям веришь. Не только потому, что играют прекрасные актеры (и даже второстепенные роли!). А потому, что это кино – собрание множества судеб, человеческая жизнь. А сам фильм оказывается историей, как стать взрослым.

Если герои поженятся и будут жить вместе, им надо будет учиться делать паузу, перед тем, как сделать эмоциональный выпад, рассказать о своих уязвимостях, своих правилах, быть внимательными и бережными друг к другу.