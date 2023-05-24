Какие фильмы с Каннского фестиваля можно будет увидеть в России

Лариса Малюкова кинокритик: «Формально Скорсезе, конечно, нет, потому что это мейджор, они ушли. И, скорее всего, если его будут показывать в России, то после короткометражек, как пиратское кино, с которым будут воевать российские мейджоры. При этом, я знаю, что какие-то фильмы уже практически куплены. Если я не ошибаюсь, куплен Джейлан «Сухая трава», еще ведутся сейчас переговоры о картинах. Потому что много независимых картин, а независимые фильмы ушли. Я очень надеюсь, что покажут «Опавшие листья» Каурисмяки. Надеюсь, что независимые прокатчики уже сейчас ведут переговоры, потому что это абсолютно человеческая, при этом зрительская картина о любви одиноких людей, встретившихся случайно в Хельсинки. Но она такая винтажная, она так здорово сделана! И она такая душевная, что ее обязательно надо показывать и правильно продвинуть к зрителю, чтобы он о ней узнал».