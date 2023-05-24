Какие фильмы с Каннского фестиваля можно будет увидеть в России
Близится к финалу Каннский фестиваль. На киносмотре в 2023 году около 70 фильмов, много картин режиссеров — классиков, которые ранее неоднократно получали награды на Лазурном берегу.
Какие из этих фильмов можно будет легально или не очень легально увидеть в России?
Главной сенсацией Каннского фестиваля стал фильм 80-тилетнего Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Кино с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, сыгравшими тут главных злодеев, собрало много восторженных отзывов. Это история про агентов ФБР, которые расследуют массовые убийства коренного населения Северной Америки, индейцев племени осейдж, на чьей земле была обнаружена нефть. Это одновременно вестерн, детектив, триллер и романтическая история. Критики называют фильм без преувеличения великим и полагают, что он будет претендовать на «Оскар», как и Ди Каприо за роль в этом фильме.
«Убийцы цветочной луны» выходят в мировой прокат 20 октября, потом появятся на Apple TV +. По данным «Кинопоиска», готовится русский дубляж картины, возможно, для стран СНГ. Но тот же «Кинопоиск» пообщался с Сергеем Буруновым, чьим голосом говорили персонажи Ди Каприо в российской озвучке с 2005-го. И Бурунов сказал, что на этот раз озвучивать Ди Каприо будет кто-то другой. Возможно, «Убийцы цветочной луны» выйдут на платформах каким-то хитрым образом, но вряд ли легально доберутся до широкого российского экрана, считает кинокритик Лариса Малюкова:
Лариса Малюкова кинокритик: «Формально Скорсезе, конечно, нет, потому что это мейджор, они ушли. И, скорее всего, если его будут показывать в России, то после короткометражек, как пиратское кино, с которым будут воевать российские мейджоры. При этом, я знаю, что какие-то фильмы уже практически куплены. Если я не ошибаюсь, куплен Джейлан «Сухая трава», еще ведутся сейчас переговоры о картинах. Потому что много независимых картин, а независимые фильмы ушли. Я очень надеюсь, что покажут «Опавшие листья» Каурисмяки. Надеюсь, что независимые прокатчики уже сейчас ведут переговоры, потому что это абсолютно человеческая, при этом зрительская картина о любви одиноких людей, встретившихся случайно в Хельсинки. Но она такая винтажная, она так здорово сделана! И она такая душевная, что ее обязательно надо показывать и правильно продвинуть к зрителю, чтобы он о ней узнал».
Точно известно, что в России покажут фильм открытия Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом. Он сыграл тут короля Людовика Пятнадцатого, Жанна Дюбарри — его последняя фаворитка, одна из самых влиятельных дам Франции того времени. Эта работа стала для Деппа первой крупной ролью после судебного разбирательства с экс-супругой. Это частично российский фильм. В его производство вложилась отечественная компания Russian World Vision. Сопродюсер фильма — руководитель этой компании Константин Елкин. Digital-дистрибьютором картины выступит Okko.
Каннский кинорынок еще не завершен, говорить о финальных результатах рано. Но вырисовываются некоторые тенденции, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова:
Юлия Шампорова главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Что касается поведения байеров, российские закупщики очень активны на Каннском кинорынке из-за того, что из России ушли мейджоры, конечно, ситуация очень тяжелая. Многие российские закупщики готовы переплачивать ради того, чтобы показать какие-то уникальные, авторские картины в России. В частности, большим успехом среди российских дистрибьюторов пользуется новый проект Гая Ричи, у которого еще нет названия, он продан Black Bear International, ожидается, что только российские права могут принести картине около 10 млн долларов».
Национальный союз кинематографистов Украины на прошлой неделе обратился с открытым письмом к участникам Каннского кинорынка и потребовал у них не продавать кино россиянам. В письме украинские кинематографисты перечислили ряд ведущих международных независимых дистрибьюторов, в частности, Lionsgate, FilmNation и A24, фильмы которых выходили в прокат в России за последние год с лишним.