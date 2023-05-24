Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с Netflix о съемках фильма

Mirror: Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с компанией Netflix о съемках фильма
Принц Гарри со своей супругой Меган Маркл в настоящее время ведут активные переговоры с американской компанией Netflix о съемках полнометражного фильма об их жизни во дворце британской королевской семьи. Об этом в среду, 24 мая, сообщило издание Mirror, ссылаясь на свои источники.
— Меган Маркл и принц Гарри планируют снять фильм о том, что происходит внутри дворца. Пара ведет переговоры с Netflix о съемках с акцентом на опыт их королевской жизни во дворце, — говорится в материале.
По словам авторов газеты, герцог и герцогиня Сассекские были довольны гонораром от Netflix за прежний документальный фильм о своей семье, поэтому пара хотела бы продолжить сотрудничество с американской стриминговой платформой.
В конце прошлого года супруги выпустили документальный фильм на упомянутом сервисе, где рассказали о своих мучениях во дворце. В ленте знаменитая пара рассказала и о семье Маркл, с которой у бывшей актрисы сложились довольно напряженные отношения. Ее сводный брат Томас заявил, что все сказанное сестрой в фильме является абсолютной ложью.