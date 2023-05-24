Скотт мечтает выпустить продолжение фильма «Где моя тачка, чувак?»

О сиквеле Эштон Кутчер впервые заговорил в 2016 году. Тогда актёр заявил, что у него уже есть название — «Серьёзно, чувак, где моя машина?». Тогда даже началась работа над сценарием, но его так и не завершили. По словам артиста, сценарий был недостаточно хорош, чтобы предложить его продюсерам и в итоге запустить производство.