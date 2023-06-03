В одной из заключительных сцен фильма "Люди в черном", когда агент Джей топтал тараканов, чтобы привлечь внимание жука Эдгара, ни одно насекомое не пострадало.

Но как же была снята эта сцена? Как рассказал блогер @Kino_delo, во время записи момента с тараканами, на съемочной площадке также присутствовали представили Ассоциации по защите животных.

Они контролировали то, как проходили съемки сцен с насекомыми и запрещали какое-либо насилие над ними.

Поэтому в сцене, где актер Уилл Смит якобы наступает на тараканов, использовались пакетики с горчицей, которые имитировали внутренности раздавленных жуков.

Подробнее о том, как следили за безопасностью тараканов на съемках фильма "Люди в черном", смотрите в видео.