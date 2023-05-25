Гришаева рассказала, почему всегда с опаской снимается в кино

16 мая в Москве завершились съемки полнометражного фильма «Про мою маму и про меня» режиссера Дмитрия Губарева. Производством занимается студия КиноПРОБА.

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Действие картины происходит в СССР в конце 1970-х. Основой сюжета стала пьеса известного поэта и драматурга Елены Исаевой о взаимоотношениях и переживаниях мамы и дочери-подростка. Главные роли матери и дочери сыграли Нонна Гришаева и Катя Гонтаренко.

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В интервью Нонна Гришаева рассказала, с чего началась работа над проектом, что выходит на первый план в этой истории, какие уроки нужно вынести из детства, чем отличается фильм от одноименной театральной постановки и многое другое.

- Режиссер «Про мою маму и про меня» Дмитрий Губарев рассказал, что история создания фильма началась с вашего звонка ему – именно вы рассказали о пьесе и театральной постановке. Почему для вас было важно, чтобы пьеса была перенесена на экран?

- Прежде всего, идея перенести пьесу на экран принадлежит автору – Елене Исаевой. Она переделала пьесу, спектакль по которой идет уже 8 лет в нашем театре РОСТА, в сценарий. С Димой Губаревым мы дружим уже почти 30 лет, я снялась не в одной его картине. Именно поэтому мне захотелось поделиться с ним этой идеей. Он посмотрел спектакль, прочитал сценарий и по-настоящему влюбился в эту историю, почти сразу сказав: «Я хочу это сделать!»

В процессе работы вся команда также горячо полюбила нашу историю. Более того, я за всю свою жизнь и многолетнюю работу не видела такого отношения к материалу. У всех детство – это та самая болевая точка. Все наши комплексы и будущие победы закладываются именно в детстве и юности. Думаю, именно поэтому история зацепила каждого человека.

- Действительно, даже автор отмечает, что «вся наша взрослая жизнь складывается из уроков детства, и если мы не усваиваем их, не переосмысливаем, то возвращаемся к ним». А какие уроки из своего детства вы вынесли и отражается ли какие-то похожие ситуации в этом фильме?

- Главный урок – это то, что ребенку обязательно нужно быть другом. Нужно уважать и по-настоящему дружить с ним, потому что учителей в его жизни будет достаточно. Я об этом писала еще в своей книге «Советы дочкам. Папиным и маминым».

Взрослому необходимо выстроить с ребенком такие отношения, чтобы ему даже в самых сложных ситуациях не было бы страшно прийти и рассказать о своей проблеме. Дети должны знать, что мама – главный друг, и она всегда поможет, абсолютно в любых обстоятельствах. Ребенку важно почувствовать, что мама его любит: любовь есть и будет главной движущей силой.

- Тогда расскажите про вашу экранную дочь, ведь главное в истории именно дуэт матери и дочери Лены, необходима особая связь между актерами. Как вы познакомились с исполнительницей роли Катей Гонтаренко и как проходили съемки с ней?

- У нас с Катей давняя история дружбы и работы вместе – мы знакомы уже 7 лет. Катюша была первой исполнительницей роли маленькой Люси в спектакле «Люся. Признание в любви», который сейчас идет в театре Вахтангова, где я играю Людмилу Марковну Гурченко.

Именно я рекомендовала режиссеру Катю на эту роль, потому что, уверена, у нее большое будущее – я вижу в ней талантливую артистку. Мне было очень приятно с ней встретиться на площадке и снова работать вместе.

- Вы уже не раз встречаетесь на одной площадке и с Александром Олешко, а в этом году – даже в нескольких проектах. Расскажите, как вам работалось с ним здесь?

- Да, Александр – мой самый частный партнер по съемочной площадке в кино, на телевидении и в театре.

Но самое интересное, что у нас с ним, к сожалению, не было ни одной совместной сцены в этом фильме, хотя история наших персонажей – ключевая. Можно сказать, что у них телефонный роман.

- Давайте перейдем к теме фильма. Автор пьесы и сценария Елена Исаева отметила, что для нее в истории на первый план выходит борьба с одиночеством. Продюсер фильма Юрий Обухов сказал, что он особенно выделяет трогательную интонацию, с которой прописаны в пьесе взаимоотношения матери и дочери. Что, на ваш взгляд, здесь выходит на первый план?

- Мне кажется, что в истории важнейшее значение имеет то, как сильно мама любит свою дочь и помогает ей, и то же самое с обратной стороны – как дочь любит мать и помогает ей. Именно таких картин давно не было на экранах. К сожалению, все больше историй про то, как родные ненавидят друг друга, не могут найти общий язык, как родители доводят детей до самоубийства или тому подобное. Поэтому как никогда важно показать любовь и взаимопомощь в семье, в этом главная ценность фильма «Про мою маму и про меня».

- Сюжет фильма складывается из пяти школьных сочинений главной героини, они представлены в виде киноновелл. Есть ли у вас любимая и почему?

- Очень трудно, да и практически нереально выделить только одну. Они все настолько разные, по-своему уникальные и трогательные. И если в театре – это одна история, то в кино – совсем другая.

- Причем, вы играете эту роль как в кино, так и на театральной сцене. Вы уже рассказывали, каким образом подходите к воплощению роли перед камерой и в театре. Но что меняется в самой истории с перенесением ее на экран?

- Меняется весь способ существования! В кино главное не переборщить и не играть, как ты обычно привык на театральной сцене. Отличается еще и тем, что в фильме я предстану в трех ипостасях – мамы, пожилой мамы и уже выросшей дочки Лены, а в спектакле у меня только роль мамы.

- Вы уже упоминали, что работали с Дмитрием Губаревым раньше, как вам работается с ним сейчас? Помните, каким был первый съемочный день, ведь он обычно бывает особенным?

- В первый день съемок режиссер был настолько заряжен позитивом и любовью к этой истории, что его чувства и эмоции распространялись и на всех окружающих. Настоящий сгусток энергии и счастья в начале работы над проектом. Поэтому мы не просто «поехали», мы «взлетели»! (Смеется.)

- С какими чувствами подходите к завершению съемок?

- Актеры больше любят театр, чем кино, потому что в театре ты без посредников предстаешь перед зрителями, и они сразу видят, на что ты способен. Я всегда с опаской снимаюсь в кино, потому что никогда не знаешь, как пройдет монтаж. Искусство монтажа в кино – великая и страшная вещь, поэтому артисты всегда нервничают перед премьерой.

Но в этом проекте я очень доверяю Дмитрию Губареву, потому что не раз с ним работала и уверена – он точно знает, что делает.