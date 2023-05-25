$79.97-0.2086.20-0.35

5 фильмов об исчезновении людей, которые держат в напряжении до конца

Киноленты про исчезновение людей относятся к тем, что не позволяют оторваться от экрана до финальных титров.

5 фильмов об исчезновении людей, которые держат в напряжении
© Кадр из фильма "Простая просьба"

На протяжении всего просмотра зрители задаются вопросом – куда мог исчезнуть этот персонаж? И чаще всего ответ оказывается крайне неожиданным.

Подробнее о фильмах про исчезнувших – в материале "Рамблера".

"Подмена", 2008

Кадр из фильма "Подмена"

В центре сюжета мать, чей ребенок внезапно исчезает. Героиня обращается в полицию, и вскоре мальчик возвращается домой. Однако женщина твердо уверена в том, что этот ребенок – не ее сын.

"Простая просьба", 2018

Кадр из фильма "Простая просьба"

Как-то раз мама-блогер Стефани оказывает подруге небольшую услугу, после которой та вмиг исчезает. Вместе с супругом пропавшей Шоном Стефани пытается докопаться до истины и постепенно ввязывается в водоворот тайн.

"Дать дуба в округе Юба", 2020

Кадр и фильма "Дать дуба в округе Юба"

После исчезновения мужа серая жизнь Сью Баттонс заиграла новыми красками. Она наконец оказывается в центре внимания, о котором так мечтала. И теперь героиня готова на все, чтобы слава осталась с ней навсегда.

"Девушка с татуировкой дракона", 2011

Детективный триллер повествует историю Харриет Вангер, которая 40 лет назад бесследно пропала на острове. Тело исчезнувшей так и не нашли, и ее дядя уверен, что Вангер убили. Причем убийца некто из их семьи.

3 триллера про подозрительных соседей

"Одержимость", 2004

Кадр из фильма "Одержимость"

Однажды Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад. Герой решает выследить ее, чтобы разобраться в происходящем, и еще не подозревает о том, что становится жертвой интриги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий