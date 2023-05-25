5 фильмов об исчезновении людей, которые держат в напряжении до конца
Киноленты про исчезновение людей относятся к тем, что не позволяют оторваться от экрана до финальных титров.
На протяжении всего просмотра зрители задаются вопросом – куда мог исчезнуть этот персонаж? И чаще всего ответ оказывается крайне неожиданным.
Подробнее о фильмах про исчезнувших – в материале "Рамблера".
"Подмена", 2008
В центре сюжета мать, чей ребенок внезапно исчезает. Героиня обращается в полицию, и вскоре мальчик возвращается домой. Однако женщина твердо уверена в том, что этот ребенок – не ее сын.
"Простая просьба", 2018
Как-то раз мама-блогер Стефани оказывает подруге небольшую услугу, после которой та вмиг исчезает. Вместе с супругом пропавшей Шоном Стефани пытается докопаться до истины и постепенно ввязывается в водоворот тайн.
"Дать дуба в округе Юба", 2020
После исчезновения мужа серая жизнь Сью Баттонс заиграла новыми красками. Она наконец оказывается в центре внимания, о котором так мечтала. И теперь героиня готова на все, чтобы слава осталась с ней навсегда.
"Девушка с татуировкой дракона", 2011
Детективный триллер повествует историю Харриет Вангер, которая 40 лет назад бесследно пропала на острове. Тело исчезнувшей так и не нашли, и ее дядя уверен, что Вангер убили. Причем убийца некто из их семьи.
"Одержимость", 2004
Однажды Мэтью замечает в ресторане свою бывшую возлюбленную Лизу, которая таинственным образом исчезла два года назад. Герой решает выследить ее, чтобы разобраться в происходящем, и еще не подозревает о том, что становится жертвой интриги.