5 фильмов об исчезновении людей, которые держат в напряжении

Киноленты про исчезновение людей относятся к тем, что не позволяют оторваться от экрана до финальных титров.

© Кадр из фильма "Простая просьба"

На протяжении всего просмотра зрители задаются вопросом – куда мог исчезнуть этот персонаж? И чаще всего ответ оказывается крайне неожиданным.

Подробнее о фильмах про исчезнувших – в материале "Рамблера".

"Подмена", 2008

В центре сюжета мать, чей ребенок внезапно исчезает. Героиня обращается в полицию, и вскоре мальчик возвращается домой. Однако женщина твердо уверена в том, что этот ребенок – не ее сын.

"Простая просьба", 2018

Как-то раз мама-блогер Стефани оказывает подруге небольшую услугу, после которой та вмиг исчезает. Вместе с супругом пропавшей Шоном Стефани пытается докопаться до истины и постепенно ввязывается в водоворот тайн.

"Дать дуба в округе Юба", 2020

Кадр и фильма "Дать дуба в округе Юба"

После исчезновения мужа серая жизнь Сью Баттонс заиграла новыми красками. Она наконец оказывается в центре внимания, о котором так мечтала. И теперь героиня готова на все, чтобы слава осталась с ней навсегда.

"Девушка с татуировкой дракона", 2011

Детективный триллер повествует историю Харриет Вангер, которая 40 лет назад бесследно пропала на острове. Тело исчезнувшей так и не нашли, и ее дядя уверен, что Вангер убили. Причем убийца некто из их семьи.

"Одержимость", 2004