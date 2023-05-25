Снятый в российской Арктике фильм показали в Каннах

Фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. Об этом сообщается на странице Центра кинопроизводства российского региона во «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кинокартину презентовали на внеконкурсной секции в программе «Двухнедельника режиссеров» — ее с 1969 года организует Общество кинорежиссеров Франции. Секция включает в себя 20 полнометражных фильмов и 10 коротких кинокартин.

«Блажь» — дебют документалиста Ильи Поволоцкого. Кинокартина рассказывает о взрослении девушки, которая вместе с отцом путешествует по стране в доме на колесах и зарабатывает деньги показами фильмов на передвижном кинотеатре.

Фильм российского режиссера снимали в разных городах России. В Мурманске, Мончегорске, Дальних Зеленцах, Териберке и Кузомени съемки проходили в октябре 2021 года. Также кинокартину снимали в Ставропольском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге.