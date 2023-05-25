Галустян и Карибидис сыграют братьев в индийском фильме

Телеканал ТНТ начал подготовку к совместным с Индией съемкам полнометражного фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора «Газпром-Медиа холдинга — Развлекательного телевидения», директора ТНТ Тину Канделаки.

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По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. «Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила Канделаки.

Роли братьев исполнят звезды Comedy Club — российские шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.