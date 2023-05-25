Галустян и Карибидис сыграют братьев в индийском фильме
Телеканал ТНТ начал подготовку к совместным с Индией съемкам полнометражного фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора «Газпром-Медиа холдинга — Развлекательного телевидения», директора ТНТ Тину Канделаки.
По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. «Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила Канделаки.
Роли братьев исполнят звезды Comedy Club — российские шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис.
Ранее Михаил Галустян признался, что не смог бы участвовать в «Звездах в Африке» из-за голода на проекте.