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Канделаки рассказала, что Галустян и Карибидис сыграют братьев в индийском фильме ТНТ

Телеканал ТНТ начал подготовку к совместным с Индией съемкам полнометражного фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора "Газпром-Медиа холдинга - Развлекательного телевидения", директора ТНТ Тину Канделаки. По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. "Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", - уточнила Канделаки. Роли братьев исполнят звезды Comedy Club - российские шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Ранее Михаил Галустян признался, что не смог бы участвовать в "Звездах в Африке" из-за голода на проекте.

Канделаки рассказала, что Галустян и Карибидис сыграют братьев в индийском фильме ТНТ
© Газета.Ru
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