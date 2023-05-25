Канделаки рассказала, что Галустян и Карибидис сыграют братьев в индийском фильме ТНТ

Телеканал ТНТ начал подготовку к совместным с Индией съемкам полнометражного фильма, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора "Газпром-Медиа холдинга - Развлекательного телевидения", директора ТНТ Тину Канделаки. По словам Канделаки, запланирован большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба. "Благодаря этой же судьбе они в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца", - уточнила Канделаки. Роли братьев исполнят звезды Comedy Club - российские шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Ранее Михаил Галустян признался, что не смог бы участвовать в "Звездах в Африке" из-за голода на проекте.