Первые отзывы о мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2» оказались восторженными

Вторую часть мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» ждут многие фанаты оригинала. Судя по всему, сиквел получился отличным. По крайней мере, именно таковы первые впечатления критиков, посмотревших картину.

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Критики сошлись во мнении, что продолжение получилось настоящим произведением искусства и вышло намного мрачнее и грустнее, чем ожидалось. В целом хвалят актёрскую игру Хейли Стейнфилд, которая озвучила Гвен, и Шамеика Мура, подарившего голос Майлзу Моралесу.

Также критикам очень понравился сюжет и, конечно, визуальный стиль мультфильма, который, как отметили, получился шикарным.

Первые впечатления критиков

В мультфильме есть шокирующие повороты, неожиданные сюрпризы и история, которая действительно имеет смысл для сумасшедшего мира мультивселенной, в который мы все прыгнули с головой.

Это настоящее произведение искусства. Каждый кадр заслуживает того, чтобы его повесили в музее. Это потрясающе. Лучший фильм про Человека-паука. Возможно, это мой любимый фильм из когда-либо снятых.

«Человек-паук: Через вселенные 2» потрясающий. Это более масштабная история, но она по-прежнему о том, что Майлз просто хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть.

Несмотря на положительные отзывы, некоторым критикам показалось, что создатели мультфильма поставили в приоритет фансервис, а не сильную историю.

Как бы сильно я ни хотел полюбить этот мультфильм, для меня он и близко не стоит с оригиналом, главным образом из-за того, что в нём фансервис ставится выше сильной истории.