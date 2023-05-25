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Критики в полном восторге от продолжения мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные", которое у нас назвали "Человек-паук: Паутина вселенных", выйдет в кинотеатрах 2 июня.

Критики в восторге от продолжения "Человека-паука: Через вселенные"
© Российская Газета

А сейчас можно ознакомиться с первыми отзывами американских кинокритиков, которым уже показали фильм. И они - восторженные.

Среди характеристик, которые дают первые счастливые зрители мультику: "произведение искусства", "подлинный шедевр и даже лучше" - и так далее. Критики отмечают, что "Паутина вселенных" "умудрилась превзойти оригинальный мультфильм, что казалось попросту невозможным".

Кстати, уже готовится третья часть, которая выйдет в следующем году.

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