Мультфильмы Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах

Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки, станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщил ТАСС источник в отрасли в четверг.

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"Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить", - сообщил собеседник агентства.

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В четверг на страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" появились уведомления, что картины доступны пользователям до 31 мая. Речь идет о фильмах "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Ведьмина служба доставки", "Ветер крепчает", "Рыбка Поньо на утесе", "Шепот сердца", "Небесный замок Лапута" и другие. В настоящее время все эти мультфильмы можно приобрести на "Кинопоиске" за 1 рубль.

ТАСС обратился за комментариями в пресс-службу "Кинопоиска" и кинокомпанию "Пионер" - прокатчика фильмов Ghibli в России.