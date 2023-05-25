«Миссия: невыполнима 7» стала самым длинным фильмом франшизы Круза

По данным издания IGN, продолжительность фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» составит 2 часа 36 минут без учёта титров. Таким образом, новый шпионский боевик станет самым продолжительным во всей франшизе Тома Круза . Он на девять минут длиннее ленты «Миссия невыполнима: Последствия» — она идёт 2 часа 27 минут.

Седьмой фильм серии одновременно станет первым в дилогии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Первая часть выйдет в кинотеатрах мира 12 июля, вторая — летом 2024 года. Ожидается, что это будет последнее появление Тома Круза в роли Итана Ханта.