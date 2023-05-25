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Режиссер Карен Шахназаров заявил, что фильм «Вызов» мог бы претендовать на «Оскар»

Космическая драма режиссера Клима Шипенко «Вызов» стала одной из самых громких отечественных премьер 2023 года. Как отметил народный артист России Карен Шахназаров, при иных обстоятельствах лента вполне могла бы претендовать на «Оскар».

Шахназаров заявил, что «Вызов» мог бы претендовать на «Оскар»
© Слово и Дело

Говоря о недопуске «Вызова» и других российских картин до Каннского кинофестиваля, Шахназаров отметил, что его фильм «Курьер» в свое время тоже сняли с программы «Кино классик» на Венецианском кинофестивале.

«Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Мне кажется, у фильма "Вызов" в другой ситуации были бы шансы на "Оскар". Достойнейшая картина, и режиссура, и актерские работы», — отметил он в беседе с kp.ru.

Режиссер назвал «Вызов» апофеозом продюсерской идеи и отметил, что этот фильм претворяет новый этап в кино. Шахназаров даже сравнил ленту с короткометражной картиной братьев Люмьер «Прибытие поезда».

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