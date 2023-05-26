В России официально выходит боевик "Кровь за кровь"
15 июня в кинотеатрах России выходит американский боевик, русский трейлер которого (18+) выглядит недурно.
В главных ролях: Сэм Уортингтон ("Аватар", "Эверест", "По соображениям совести"), Фиби Тонкин ("Вавилон", "Мир Дикого Запада", "Древние"), Мэтью Нэйбл ("Покерфейс", "По соображениям совести").
Сюжет незамысловатый: "Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам".
Доступен также постер проекта.
Российская Газета