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В России официально выходит боевик "Кровь за кровь"

15 июня в кинотеатрах России выходит американский боевик, русский трейлер которого (18+) выглядит недурно.

В России официально выходит боевик "Кровь за кровь"
© Российская Газета

В главных ролях: Сэм Уортингтон ("Аватар", "Эверест", "По соображениям совести"), Фиби Тонкин ("Вавилон", "Мир Дикого Запада", "Древние"), Мэтью Нэйбл ("Покерфейс", "По соображениям совести").

Сюжет незамысловатый: "Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам".

Доступен также постер проекта.

Российская Газета
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