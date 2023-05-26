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Названа дата премьеры «Человек-паук: Паутина вселенных»

Уже 2 июня состоится премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжения «Человека-паука: Через вселенные», вышедшего в 2018 году. Лента официально не доберётся до России, однако некоторые крупные киносети страны уже назвали дату премьеры.

Названа дата премьеры «Человек-паук: Паутина вселенных»
© Чемпионат.com

Так, в MORI CINEMA и других кинотеатрах премьера новых приключений Дружелюбного соседа состоится уже 8 июня. Судя по всему, это вновь либо будет показ, организованный другой компанией, либо фильм станет частью «предсеансового обслуживания». Первые сеансы в этот день пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Череповце, Красноярске и в других городах.

«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее он назывался «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Первые критики называют вторую часть настоящим произведением искусства.

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