Состоялась премьера фильма «За нас с вами»
Словосочетание «За нас с вами» для людей советской эпохи тесно ассоциируется с продолжением этого известного тоста. Несколько раз в фильме герои эту фразу произносят.
1952 год, Москва, завершился XIX съезд КПСС, Сталин предстал перед товарищами с последней речью. Все живут в страхе за себя, своих близких и друзей. В том числе и обитатели коммуналки на Большой Пироговке. Там проживают семьи предельно разных социальных слоев и взглядов.
При создании образа одного из главных героев, Петра Казимировича, режиссер Андрей Смирнов думал о судьбе Густава Шпета, русского философа, расстрелянного в 1937 году, и о последнем идеалисте русской философии Николае Лосском, который умер своей смертью. Продолжает Андрей Смирнов:
Андрей Смирнов режиссер: «Для меня это прежде всего картина о любви, о женской судьбе и о том времени, когда это происходит. Насколько это созвучно сегодняшнему дню? По-моему, вполне созвучно. На сценарий ушел примерно год с небольшим, подготовка началась в конце 2021 года, съемки шли с 8 февраля по 30 апреля прошлого года. Все было как-то просто, органично. Удалось найти средства: фильм целиком сделан на спонсорские деньги, как и мой предыдущий фильм «Француз», государственных средств там нет. Группа, с которой я работал, — та же, с которой мы делали два предыдущих фильма: «Жила-была одна баба» и «Француз». Артисты просто замечательные, разных поколений, при этом все очень высокого уровня, настоящие звезды».
Фильм снимался при поддержке Романа Абрамовича. По словам Андрея Смирнова, сценарий писался под конкретную актрису — Юлию Снигирь, которую режиссер увидел в сериале Паоло Соррентино «Новый папа». Также в фильме «За нас с вами» снялись Александр Кузнецов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Иван Добронравов, Дмитрий Куличков.
Судьба главных героев — интеллигентных людей — предрешена: рано или поздно их должны арестовать, они неизбежно оказываются под давлением политических обстоятельств, в которых жила страна. Смирнова интересуют не карьерные взлеты и падения героев, а неизменная сущность людей даже на сломе эпох, отмечает один из первых зрителей, главный редактор и гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков:
Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»: «Очень интересный пласт отношений, который изобразил Андрей Смирнов. Фактически он говорит, что сохранение человеческого достоинства обладает таким притягательным обаянием и вневременной красотой, что это пример для подражания. Когда соседи по коммунальной квартире обзывают их жидами, врагами, они живут, исходя из того, что время Сталина вечно и всегда так будет. А герои фильма, именно те, которые являются героями, ведут себя так, как будто Сталина не существует. Их достоинство — единственная и естественная форма существования личности. [Интересны] не только мужчины, против которых, собственно, нацелены репрессии со стороны режима, но мне очень понравились женщины, их жены. Высокое достоинство, спокойное, уважительное, не паническая манера поведения».
«За нас с вами» выходит не на широкие экраны, а сразу на платформы «Кинопоиск», Kion и ivi. Фильм там доступен с 26 мая.