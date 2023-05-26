Состоялась премьера фильма «За нас с вами»

Андрей Смирнов режиссер: «Для меня это прежде всего картина о любви, о женской судьбе и о том времени, когда это происходит. Насколько это созвучно сегодняшнему дню? По-моему, вполне созвучно. На сценарий ушел примерно год с небольшим, подготовка началась в конце 2021 года, съемки шли с 8 февраля по 30 апреля прошлого года. Все было как-то просто, органично. Удалось найти средства: фильм целиком сделан на спонсорские деньги, как и мой предыдущий фильм «Француз», государственных средств там нет. Группа, с которой я работал, — та же, с которой мы делали два предыдущих фильма: «Жила-была одна баба» и «Француз». Артисты просто замечательные, разных поколений, при этом все очень высокого уровня, настоящие звезды».