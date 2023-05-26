Вим Вендерс представил свой новый фильм "Прекрасные дни"

Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс привез в Канны свой первый за последние пять лет художественный полнометражный фильм "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023), который был отобран для участия в основной программе киносмотра. Об этом сообщается в четверг на сайте Каннского кинофестиваля.

Прошлые работы Вендерса, завоевавшие "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля ("Париж, Техас", 1984) и приз за лучшую режиссуру ("Небо над Берлином", 1987) были созданы в жанре драмы. В 2023 году 77-летний немецкий режиссер вновь оформил заявку на приз жюри в этом жанре.

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Изначально Вендерс планировал снять небольшой фильм об архитектуре Токио, но позже замысел расширился до полнометражной ленты - панегирика общественным туалетам в районе Сибуя в японской столице. Главный герой - уборщик этих туалетов по имени Хираяма, чьи основные увлечения на досуге - чтение книг, прослушивание музыки и деревья. По признанию Вендерса, на создание картины его вдохновило "острое чувство "служения" и "общего блага" в Японии с одной стороны, а с другой - архитектурная красота этих общественных санитарных сооружений". "Я был поражен, увидев, как туалеты могут стать частью повседневной культуры, а не просто почти постыдной необходимостью", - рассказал он в интервью, опубликованном в четверг на сайте кинофестиваля.

Режиссер также рассказал, что получил уникальный опыт, работая с японским актером Кодзи Якусё, исполнившим главную роль. По его словам, тот был "полностью погружен в своего персонажа и был абсолютно открыт к быстрым съемкам". Несмотря на то, что общаться они могли только через переводчика, между актером и съемочной группой сложился "беззвучный язык тела", который требовал лишь редкого внесения коррективов. Сам же Якусё признался журналистам, что получал от режиссера крайне мало информации о своем персонаже и для него подобный опыт работы, особенно в сжатые сроки, также был первым.

Помимо фильма о японских туалетах, Вендерс привез в Канн документальный фильм "Ансельм" (Anselm, 2023), посвященный немецкому художнику Ансельму Киферу. Он будет показан вне конкурсной программы.

В ожидании вердикта жюри

Для главного конкурса организаторы 76-го Каннского кинофестиваля отобрали 21 киноленту. Помимо работы Вендерса, за главный фестивальный приз, в частности, поборются фильм американского режиссера Уэса Андерсона "Город астероидов" (Asteroid City, 2023) с Тильдой Суинтон, Эдрианом Броуди, Томом Хэнксом и Марго Робби в главных ролях, "Опавшие листья" (Kuolleet lehdet, 2023) финского постановщика Аки Каурисмяки и "Зона интереса" (The Zone of Interest, 2023) британского режиссера Джонатана Глейзера. Сможет ли картина Вендерса взять главную награду, станет известно в субботу на закрытии киносмотра.