$79.97-0.0285.92+0.04

Самые захватывающие триллеры Мартина Скорсезе

Спустя четыре года после драмы «Ирландец» Мартин Скорсезе вернулся на экраны с кинолентой в совершенно ином жанре.

Самые захватывающие триллеры Мартина Скорсезе
© globallookpress.com

На Каннском кинофестивале уже прошла премьера его нового остросюжетного триллера «Убийцы цветочной луны», который показали вне основного конкурса.

Видео дня

В честь премьеры «Рамблер» составил подборку лучших триллеров режиссера.

Таксист (1976)

Кинокартина повествует о Трэвисе Бикле, ветеране войны во Вьетнаме, который борется с хронической бессонницей и одиночеством. Чтобы занять себя делом, герой устраивается таксистом, однако сталкивается с жестокостью и лицемерием внешнего мира. В итоге Бикл, который не может смириться с этим, покупает оружие и решает очистить Нью-Йорк от человеческой «грязи».

кадр из фильма "Таксист"

«Таксист» стал первым и пока единственным фильмом, за который Мартина Скорсезе наградили «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

Воскрешая мертвецов (1999)

После того как парамедик Фрэнк Пирс не успевает спасти бездомную девочку, он начинает страдать от депрессии, бессонницы и профессионального выгорания. Но этим дело не ограничивается: вскоре Фрэнка начинают преследовать умершие пациенты, которым он не смог помочь. На протяжении трех рабочих смен герой пытается справиться с галлюцинациями и не сойти с ума окончательно. А еще — заслужить долгожданное прощение.

Кадр из фильма "Воскрешая мертвецов"

Фильм не окупился в прокате и был отвергнут многими критиками. Однако Николас Кейдж, который сыграл в нем главную роль, назвал этот триллер лучшим в его карьере.

Остров проклятых (2010)

Два американских маршала — Тедди Дэниелс и Чак Оул — приезжают в психиатрическую больницу на отдаленном острове, чтобы раскрыть тайну о пропавшей пациентке.

5 фильмов об исчезновении людей, которые держат в напряжении

В процессе расследования герои вынуждены не только противостоять бунтующим пациентам, но и узнать шокирующую правда об этом месте. После выхода этого фильма многие профессиональные издания и блогеры принялись разбирать концовку: настолько неоднозначной её сделал Скорсезе.

Кадр из фильма "Остров проклятых"

Несмотря на то, что фильм не удостоили крупных наград, он полюбился российской аудитории. В 2011 году «Остров проклятых» стал победителем российской народной кинопремии «Жорж».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий