Самые захватывающие триллеры Мартина Скорсезе

Спустя четыре года после драмы «Ирландец» Мартин Скорсезе вернулся на экраны с кинолентой в совершенно ином жанре.

На Каннском кинофестивале уже прошла премьера его нового остросюжетного триллера «Убийцы цветочной луны», который показали вне основного конкурса.

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В честь премьеры «Рамблер» составил подборку лучших триллеров режиссера.

Таксист (1976)

Кинокартина повествует о Трэвисе Бикле, ветеране войны во Вьетнаме, который борется с хронической бессонницей и одиночеством. Чтобы занять себя делом, герой устраивается таксистом, однако сталкивается с жестокостью и лицемерием внешнего мира. В итоге Бикл, который не может смириться с этим, покупает оружие и решает очистить Нью-Йорк от человеческой «грязи».

«Таксист» стал первым и пока единственным фильмом, за который Мартина Скорсезе наградили «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

Воскрешая мертвецов (1999)

После того как парамедик Фрэнк Пирс не успевает спасти бездомную девочку, он начинает страдать от депрессии, бессонницы и профессионального выгорания. Но этим дело не ограничивается: вскоре Фрэнка начинают преследовать умершие пациенты, которым он не смог помочь. На протяжении трех рабочих смен герой пытается справиться с галлюцинациями и не сойти с ума окончательно. А еще — заслужить долгожданное прощение.

Кадр из фильма "Воскрешая мертвецов"

Фильм не окупился в прокате и был отвергнут многими критиками. Однако Николас Кейдж, который сыграл в нем главную роль, назвал этот триллер лучшим в его карьере.

Остров проклятых (2010)

Два американских маршала — Тедди Дэниелс и Чак Оул — приезжают в психиатрическую больницу на отдаленном острове, чтобы раскрыть тайну о пропавшей пациентке.

В процессе расследования герои вынуждены не только противостоять бунтующим пациентам, но и узнать шокирующую правда об этом месте. После выхода этого фильма многие профессиональные издания и блогеры принялись разбирать концовку: настолько неоднозначной её сделал Скорсезе.