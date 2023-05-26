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Оценки «Русалочки» скрывают от зрителей на портале IMDb

26 мая в США и ряде стран состоялась премьера «Русалочки» — одного из самых скандальных ремейков Disney. Ещё до выхода ленту крайне негативно восприняли зрители и фанаты оригинального произведения, обвиняя компанию в навязывании современной повестки.

Оценки «Русалочки» скрывают от зрителей на портале IMDb
© Чемпионат.com

Учитывая тонну дизлайков в трейлерах картины и потенциальное уничтожение рейтинга фильма, самый крупный сайт о кино IMDb скрыл оценки «Русалочки». У фильма попросту нет никакой средней оценки — при этом зрители всё ещё могут поставить ленте от одного балла до десяти.

Это уже не первый раз, когда администрация сайта скрывает рейтинги фильмов. Аналогичная ситуация произошла с фильмом «Вечные» от Marvel и сериалом «Властелин Колец: Кольца власти» — пользователи некоторое время не могли выставить оценку шоу и его эпизодам.

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