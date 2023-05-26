Балабанов хотел снять фильм про американца в Сибири с Уиллисом в главной роли

«Но у Леши он должен был быть весь замотан бинтами, поскольку обморожен. Я говорю: «Леш... В общем, прикольно. То есть лица народного артиста мы не видим, но наслаждаемся тем, что под бинтами именно он?» В общем, и эта идея не осуществилась», — посмеялся Сельянов.