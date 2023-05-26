Канадский режиссер Джеймс Кэмерон начал писать сценарий для новой части франшизы "Терминатор". Об этом пишет World of Reel.

По словам кинематографиста, он взялся за сценарий примерно три месяца назад. Спешить с завершением проекта Кэмерон не планирует.

Режиссер объяснил, что ему важно понаблюдать, как развивается искусственный интеллект. Это направление может вдохновить Кэмерона во время работы над фильмом.