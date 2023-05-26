Режиссер Джеймс Кэмерон пишет сценарий для нового "Терминатора"
Канадский режиссер Джеймс Кэмерон начал писать сценарий для новой части франшизы "Терминатор". Об этом пишет World of Reel.
По словам кинематографиста, он взялся за сценарий примерно три месяца назад. Спешить с завершением проекта Кэмерон не планирует.
Режиссер объяснил, что ему важно понаблюдать, как развивается искусственный интеллект. Это направление может вдохновить Кэмерона во время работы над фильмом.
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