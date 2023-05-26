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Пятую часть «Джона Уика» запустили в работу

Фильм «Джон Уик 5» уже запустили в производство — разработка боевика пока находится на ранней стадии. Об этом рассказал председатель Motion Picture Group Джо Дрейк во время презентации финансового отчёта кинокомпании Lionsgate.

Пятую часть «Джона Уика» запустили в работу
© Чемпионат.com

«Балерина» — первый спин-офф, который выйдет в следующем году. Мы разрабатываем ещё три проекта, включая «Джона Уика 5» и телевизионный сериал «Континенталь», который скоро выйдет в эфир. Мы создаём вселенную, и, когда появится пятый фильм, он более чем органично в неё впишется.

Велика вероятность, что по «Джону Уику» выйдет и AAA-игра. Об этом ещё в ноябре прошлого года рассказывал генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхаймер. По его словам, об игре всерьёз задумались все руководители кинокомпании.

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