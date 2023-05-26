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Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» провалился в прокате

Фэнтезийное приключение «Подземелья и драконы: Честь среди воров» не окупилось. При бюджете в $ 150 млн (не учитывая затраты на маркетинг) картина собрала с мирового проката чуть больше $ 207 млн. Выходит, что лента не смогла отбить даже половину бюджета.

Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» провалился в прокате
© Чемпионат.com

Эксперты из Exhibitor Relations Co. подчеркнули, что фанаты культовой настолки «Подземелья и драконы» вряд ли увидят сиквел «Чести среди воров», да и другие картины по вселенной правообладатели точно не выпустят в ближайшие 20 лет.

К сожалению для фанатов, мы вряд ли увидим ещё одно приключение на большом экране в течение 20 лет. По крайней мере, правообладатели смоги «бросить кости».

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».

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