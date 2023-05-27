Гай Ричи снял серьезный фильм об афганской войне. Почему его стоит увидеть?

1 июня в российский прокат выходит новый фильм Гая Ричи «Переводчик»: в компании Джейка Джилленхола британский режиссер впервые зашел на территорию абсолютно серьезной военной драмы о мужской фронтовой дружбе. О том, каким получился этот триллер о финале американской военной кампании в Афганистане, рассказывает «Лента.ру».

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К 2018 году Джон Кинли (Джейк Джилленхол) уже дослужился до сержанта и снискал славу одного из самых эффективных контрактников американских вооруженных сил. Афганистан для него — место по-прежнему опасное, но в первую очередь знакомое почти до раздражения. У него отличный отряд, он собран и слегка расслаблен — пока на очередном задании не погибает переводчик. На освободившееся место заступает автомеханик Ахмед (Дар Салим), у которого с соплеменниками собственные счеты. На службе у американцев он не теряет лица и готов отстаивать свою точку зрения — например, если чует засаду. В процессе операции по поиску военных складов Кинли к Ахмеду, впрочем, не прислушивается — а зря: вскоре отряд оказывается перебит, а сам раненый Джон становится поклажей, которую верный афганец под огнем пешком тащит на базу. Вернувшись домой героем, Кинли узнает, что за голову Ахмеда на родине объявлена награда, а США не спешит выдавать ему и его семье визы. Решив, что долг платежом красен, морпех отправляется обратно, в страну, из которой американцы теперь собираются выходить.

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«Переводчика» уже окрестили в западной прессе самым необычным фильмом Гая Ричи. Сам режиссер тоже явно гордится этим проектом — неслучайно англоязычное название Guy Ritchie’s The Covenant подчеркивает его вклад. Военное кино для Ричи — настоящий вызов.

В последние годы Гай вообще вышел на неслыханные обороты и снимает по фильму в год (предыдущая «Операция "Фортуна"», напомним, вышла всего-навсего минувшей зимой). Постановщик ссылается на возраст — в свои 54 он не видит смысла затягивать творческий процесс и хочет успеть побольше. Причем речь не только о количестве фильмов, но и об их качестве, о рисках, на которые Ричи раньше шел нечасто и не всегда удачно — вспомним «Унесенных морем» и сильно недооцененный «Револьвер», экзистенциальный триллер с Джейсоном Стэйтемом в парике.

В случае «Переводчика» задача усложняется еще и тем, что его героями стали не вдоль и поперек изученные режиссером британцы, а американские солдаты и их афганские коллеги.

Основной предмет изображения для Ричи на сей раз — военное братство, действительно сложно и парадоксально устроенный мир, который зачастую лишь условно разделен линией фронта

Противники в нем часто ближе и понятнее, чем союзники, да и на вражескую сторону переходят с внешней легкостью, о которой говорить не принято. Ключевым понятием является вынесенное в оригинальное название «соглашение». Именно верность однажды данному слову, негласные порой договоренности приводят этот мир в движение и являются фундаментом, на котором строятся не только отношения вообще, но и победы или поражения на поле боя.

Изображение таких замкнутых мужских сообществ еще с античных времен имеет вполне отчетливый чувственный оттенок — в конце концов «броманс» от «романса» отделяет всего одна буква. Ричи и его герои эту грань впрямую не переходят, но все же, когда афганцы вкрадчиво восхищаются прекрасными голубыми глазами героя Джилленхола, сложно не вспомнить, что одна из главных ролей в карьере Джейка была сыграна в «Горбатой горе». Непреднамеренный, кажется, комический эффект рождают и совместные сцены Кинли-Джилленхола с полковником Воуксом. Для того, видимо, чтобы отбить вечные ассоциации с Больным из «На игле», замечательному актеру Джонни Ли Миллеру здесь придумали совершенно шоферские усы щеточкой.

Впрочем, шутки в сторону. Третья очень важная линия «Переводчика» — судьба военного героя, звезды фронта, которая никак не может конвертировать свой символический капитал в мирной жизни. Этому ощущению (тщательно смешанному, разумеется, с посттравматическим расстройством) посвящена центральная часть фильма. Здесь Джилленхол традиционно убедительно выдает фирменную динамику от пьяной истерики к нервному срыву и — к обреченной решимости идти до конца.

Парадокс «Переводчика» в том, что каждый из его мотивов запросто мог бы стать материалом для отдельного фильма. Упакованные Гаем Ричи в два часа хронометража, они, нет, не разрывают ткань на части, но дают неожиданно меланхолический эффект

Вероятно, лишь максимально высушив все эмоции, взяв максимально почтительную дистанцию по отношению к этому сложному материалу, можно было заставить его сложиться в единое целое.

Ричи снимает про войну в Афганистане практически с позиций заокеанского гостя, который будто признает за собой недостаточные компетенции. Он чуть растерянно титрует героев в самом начале. Отрешенные поясняющие титры также и завершают фильм. Есть здесь и более изящная рамка — сцена с заряженным неприятелем грузовиком, которая зеркально повторяется в начале и в конце фильма. Эмоциональным «Переводчик» позволяет себе быть лишь в наднациональной плоскости: дружба, любовь, свистящие пули — все это понятно и без слов. Как только речь заходит о том, чтобы сказать нечто об этой конкретной войне, режиссер моментально отстраняется, не позволяя болтать лишнего ни себе, ни своим героям.

И тем не менее «Переводчик» — любопытная глава в фильмографии автора «Большого куша». Уже во вроде бы вполне традиционных «Джентльменах» ощущалось, что у главного гопника западного кинематографа вдруг обнаружилось что-то вроде специфического и совершенно естественного чувства собственного достоинства. Даже, пожалуй, благородства. Раньше это ощущение тоже возникало (как в «Револьвере»), но казалось случайным. Теперь 54-летний режиссер — настоящий английский рыцарь, шутки ради вместо доспехов одетый в «Адидас» и кепочку. Об этом говорили и «Гнев человеческий», и даже отчасти «Операция "Фортуна"».

Этот фильм, наверное, не самая удачная попытка переписать правила своей игры — на выходе «Переводчику» чего-то остро не хватает, он слишком высушен, практически пустоват. Однако обманутым себя зритель все же не почувствует. Психоделическое путешествие сержанта Кинли за плечами переводчика Ахмеда выстроено филигранно и временами взрывается точными и остроумными образами. Во всяком случае, никак нельзя забыть роскошных афганских борзых на одной из стоянок боевых товарищей. Ну а у Ричи впереди не только второй «Аладдин», но и «Министерство неджентльменской войны», где он покажет уже свое видение Второй мировой.