Российские фильмы, сериалы и анимацию представят во Вьетнаме

С 8 по 10 июня в Хошимине (Вьетнам) пройдет международный кинорынок Telefilm Vietnam. Российская киноиндустрия будет представлена на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном компанией «РОСКИНО»: 18 компаний презентуют международным покупателям контента более 80 проектов – фильмы, сериалы, анимацию.

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В числе новинок – «Вызов», первый художественный фильм, снятый в космосе; новая приключенческая драма «Чужая»; сериал «Балет» про закулисье театральной жизни; мультсериал для подростков «Супергерои.ру», полнометражный анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», сериал «Шаляпин», остросюжетный триллер «Кентавр» и многие другие.