Янковский заявил, что умеет только перевоплощаться в других людей

«Актерство для меня не талант или навык, это работа. Я просто не умею ничего, кроме как надеть чужую одежду и представлять, что я другой человек. Мне комфортно быть не собою. Но я соглашаюсь далеко не на любую роль, иначе я был бы просто не интересен зрителю», — подчеркнул Янковский.