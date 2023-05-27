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Иван Янковский заявил, что умеет только представлять себя другим человеком в чужой одежде

Актер Иван Янковский в интервью The Blueprint заявил, что не умеет делать ничего, кроме как перевоплощаться в других людей.

Янковский заявил, что умеет только перевоплощаться в других людей
© Газета.Ru

«Актерство для меня не талант или навык, это работа. Я просто не умею ничего, кроме как надеть чужую одежду и представлять, что я другой человек. Мне комфортно быть не собою. Но я соглашаюсь далеко не на любую роль, иначе я был бы просто не интересен зрителю», — подчеркнул Янковский.

Артист отметил, что соглашается только на интересные или важные для него роли. По словам актера, он всю жизнь борется со своими страхами и недостатками, и лишь работа помогает ему справляться с ними. Янковский отметил, что благодаря профессии может прорабатывать некоторые непонятные ему аспекты своего мышления без психолога.

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