Жюстин Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Траектория падения»

Картина рассказывает о немецкой писательнице, чей муж таинственно погиб, упав со скалы. Женщина становится главной подозреваемой в убийстве. Ситуация осложняется тем, что ее незрячий сын, бывший единственным свидетелем случившегося, начинает сомневаться в невиновности матери.

На церемонии награждения во Дворце фестивалей Трие сказала, что «посвятила свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». Она также добавила, что у нее на это ушло 15 лет.