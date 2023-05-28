Жюстин Трие получила «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Траектория падения»

Главную награду 76-го Каннского кинофестиваля – Золотую пальмовую ветвь – получил фильм «Траектория падения» французского режиссёра Жюстин Трие.
Картина рассказывает о немецкой писательнице, чей муж таинственно погиб, упав со скалы. Женщина становится главной подозреваемой в убийстве. Ситуация осложняется тем, что ее незрячий сын, бывший единственным свидетелем случившегося, начинает сомневаться в невиновности матери.
На церемонии награждения во Дворце фестивалей Трие сказала, что «посвятила свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». Она также добавила, что у нее на это ушло 15 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канны-2023: в чем блистали звезды на красной дорожке? ФОТО
Ранее сообщалось, что Гран-при фестиваля достался фильму «Зона интересов» режиссера Джонатана Глейзера. Приз жюри получила картина «Опавшие листья» режиссёра Аки Каурисмяки.
За лучшую постановку награжден Чан Ань Хунг, поставивший романтическую драму «Рагу Додена Буффана». Лучшим актером признан Кодзи Якусе за роль в фильме «Прекрасные дни» режиссера Вима Вендерса. Награду за лучшую женскую роль получила турецкая актриса Мэрвэ Диздар за игру в фильме «О сухой траве» режиссера Нури Бильге Джейлана.