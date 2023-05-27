В Каннах вручили «Золотую пальмовую ветвь»

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» 76-го Каннского кинофестиваля стала французский режиссер Жюстин Трие с фильмом «Траектория падения». Об этом сообщается в аккаунте кинопремии в Twitter.

Ранее сообщалось, что премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции. Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме «Идеальные дни», который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме «О сухих травах», над которым работал Нури Бильге Джейлан.