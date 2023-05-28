В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре

В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить в стране показ документального фильма Netflix «Царица Клеопатра». Об этом написала газета El-Watan со ссылкой на документ.

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Это документальная кинолента, которая вышла на экраны 10 мая. Главную роль исполнила актриса Адель Джеймс. Однако даже до выхода фильма его трейлер в Египте подвергся острой критике со стороны общественности.

— Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещен, — приводит газета содержание жалобы против проекта.

В документе говорилось, что фильм показывали без согласования с властями Египта. Кроме того, в стране считают, что такой важный египетский образ оказался искажен, пишет РИА Новости.