В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре
В Генпрокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить в стране показ документального фильма Netflix «Царица Клеопатра». Об этом написала газета El-Watan со ссылкой на документ.
Это документальная кинолента, которая вышла на экраны 10 мая. Главную роль исполнила актриса Адель Джеймс. Однако даже до выхода фильма его трейлер в Египте подвергся острой критике со стороны общественности.
— Советник Эссам Рефаат в конце своего сообщения потребовал, чтобы фильм был снят с платформы Netflix и навсегда запрещен, — приводит газета содержание жалобы против проекта.
В документе говорилось, что фильм показывали без согласования с властями Египта. Кроме того, в стране считают, что такой важный египетский образ оказался искажен, пишет РИА Новости.
Главный приз Каннского фестиваля получила картина французского режиссера «Траектория падения». Ей досталась «Золотая пальмовая ветвь». Такое сообщение появилось на странице фестиваля в Twitter. Вторую важную награду, которой считается Гран-при, получил другой фильм — «Зона интереса» от режиссера из Великобритании Джонатана Глейзера.