В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре

В генеральную прокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить показ документального фильма Netflix «Царица Клеопатра» из-за искажения образа центрального персонажа. Об этом сообщает газета El-Watan со ссылкой на документ.

Автор жалобы советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат отмечает, что показ картины состоялся без согласования художественной идеи и способа ее воплощения с египетским министерством по делам древностей, а также Минкультом страны. Также чиновник подчеркнул, что Netflix исказил известный исторический образ, создав «историческую подделку». В связи с этим Рефаат потребовал, чтобы фильм был снят со стриминговой платформы и навсегда запрещен.

Также он подчеркнул, что авторам кинопроекта стоило обратиться к специалистам в области археологии и антропологии для создания корректного образа Клеопатры.