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В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре

В генеральную прокуратуру Египта поступила жалоба с требованием запретить показ документального фильма Netflix «Царица Клеопатра» из-за искажения образа центрального персонажа. Об этом сообщает газета El-Watan со ссылкой на документ.

В Египте потребовали запретить фильм Netflix о Клеопатре
© Lenta.ru

Автор жалобы советник по правовым вопросам министра культуры страны Эссам Рефаат отмечает, что показ картины состоялся без согласования художественной идеи и способа ее воплощения с египетским министерством по делам древностей, а также Минкультом страны. Также чиновник подчеркнул, что Netflix исказил известный исторический образ, создав «историческую подделку». В связи с этим Рефаат потребовал, чтобы фильм был снят со стриминговой платформы и навсегда запрещен.

Также он подчеркнул, что авторам кинопроекта стоило обратиться к специалистам в области археологии и антропологии для создания корректного образа Клеопатры.

Премьера документальной киноленты о египетской царице, главную роль в которой сыграла темнокожая актриса из Великобритании Адель Джеймс, состоялась 10 мая на Netflix. Но уже после выхода трейлера в апреле фильм подвергся жесткой критике, египтяне активно высказывали недовольство в соцсетях. Однако создатели «Царицы Клеопатры» объяснили участие Джеймс в фильме теорией о том, что у Клеопатры было африканское происхождение.

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