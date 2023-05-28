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40 минут назад

Фильм «Русалочка» очень понравился зрителям

Чемпионат.com

Судя по данным аналитической платформы CinemaScore, которая опрашивает аудиторию после просмотра фильмов, зрителям очень нравится ремейк «Русалочки». Картина получила на портале рейтинг «A». В своё время аудитория также высоко оценила ремейки «Короля льва», «Аладдина» и «Красавицы и чудовища».

Фильм «Русалочка» очень понравился зрителям
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 67% «свежести» от критиков и целых 95% от зрителей. При этом на Metacritic сейчас у картины 59 баллов из 100 от журналистов и 2,1 из 10 от аудитории.

«Русалочка» рассказывает о подводной принцессе Ариэль, которая влюбляется в человека и идёт на сделку с ведьмой Урсулой. Русалка получает ноги, но лишается своего прекрасного голоса. Главную роль в ремейке исполнила американская актриса Холли Бейли.

Фильмы,Король Лев,Русалочка,Аладдин,Красавица и чудовище,
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