10 фильмов и сериалов, похожих на "Удивительную миссис Мейзел"

На этой неделе вышла последняя серия пятого и финального сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Остроумный и красочный проект о домохозяйке из 50-х, перевернувшей мир стендапа, заслуженно считается одним из лучших шоу десятилетия — и имеет многочисленных фанатов. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала десятку похожих фильмов и сериалов, которые должны понравиться поклонникам шоу.

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«Джулия» / «Julia», 2022-…

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Один из самых теплых и уютных сериалов последних лет. В центре сюжета — небезызвестная Джулия Чайлд, женщина, которая обучила всем тонкостям французской кухни целую нацию. История Чайлд — вдохновляющий пример того, что найти свое призвание в жизни никогда не поздно. Будучи женой дипломата и прожив некоторое время во Франции, Чайлд влюбилась во французскую кухню, а после возвращения в США стала ведущей кулинарного шоу, покорившего экраны.

«Джулия» — прекрасно снятый и сыгранный сериал, где кухня, на которой готовит героиня, напоминает саму жизнь. Что-то может не получиться, каких-то ингредиентов вечно не хватает, но каждую возникающую проблему она оборачивает себе во благо.

Важную часть сюжета занимает не только кулинария, но и телевизионное закулисье 60-х — время, когда вымышленная миссис Мейзел уже почти стала звездой экрана, а настоящая миссис Чайлд только намеревалась совершить революцию на ТВ.

«Миссис Харрис едет в Париж» / «Mrs. Harris Goes To Paris», 2022

Ремейк одноименного фильма 1992 года про овдовевшую уборщицу из Лондона 50-х, которая, потеряв на войне любимого мужа, сумела не утратить жажду жизни. Однажды увидев роскошное платье от Диор, миссис Харрис загорается желанием поехать в Париж, попасть в модный дом и купить себе похожий наряд — как олицетворение красоты и награды за все пережитые лишения. С этого момента сама жизнь начинает благоволить героине, которая еще не подозревает, сколько трудностей и преград возникнет на ее пути.

Этот проект — воодушевляющее ретро-кино про то, что мечты достижимы. Как и сериал «Удивительная миссис Мейзел», в котором все житейские невзгоды — не более чем повод для хорошей шутки.

«Хитрости» / «Hacks», 2021-…

В последние годы истории женщин-стендаперов стали популярной темой для сериалов. Вслед за «Миссис Мейзел» в 2021-м году на экраны вышли очаровательные «Хитрости» — про юмор, который залечивает любые душевные раны.

Главная героиня сериала — легендарная комедиантка Дебора Венс, за плечами которой десятилетия успешной карьеры и любовь миллионов. Но новые времена диктуют новые правила, и продюсеры Венс ставят ее перед ультиматумом: хочешь жить — умей вертеться, а если конкретно, то обнови свой застоявшийся репертуар.

В помощницы своенравной Венс ставят юную сценаристку Аву — девушку с хлестким языком и шутками «на грани». Одна из таких юморесок едва не похоронила ее только начавшуюся карьеру, поэтому общий страх лишиться того, что ты любишь, объединяет женщин, между которыми по-прежнему годы опыта и пропасть непонимания.

Экранный дуэт Джин Смарт и Ханны Эйбиндер — по сути, оммаж дуо миссис Мейзел и ее агента Сьюзи. И пусть события проектов разворачиваются в кардинально разные эпохи, оба шоу репрезентуют прекрасных, талантливых и остроумных женщин, которым по плечу хоть двухчасовое стендап-шоу, хоть сериал на несколько сезонов.

«Ленни» / «Lenny», 1974

Хорошо знакомый для всех поклонников «Миссис Мейзел» стендапер Ленни Брюс играет важную роль в жизни главной героини (проходя витиеватый путь от ее наставника до любовника), но про его реального прототипа завершившееся шоу рассказывает не так уж много.

Картина Боба Фосси («Кабаре», «Весь этот джаз») способна восполнить данный пробел. Черно-белая лента про комика с Дастином Хоффманом в главной роли — не столько комедия, сколько сатирическая драма про странную, противоречивую и насыщенную жизнь Брюса, сумевшего перевернуть представление о жанре. А еще доказавшего, что иногда громче всех смеется не тот, кто смеется последним, а тот, кому больнее всего.

«Умираю со смеху» / «I'm Dying Up Here», 2017-2018

Еще один серьезный взгляд на закулисье жизни комиков. Сериал рассказывает об обитателях стендап-клуба «Голди» — популярного места в Лос-Анджелесе 70-х. Шоу в первую очередь акцентируется не на выступлениях юмористов (здесь они почти не показываются), а на том, как выглядит их жизнь, когда софиты гаснут, а зрительский смех затихает.

В продюсерах сериала — Джим Керри, который хорошо знаком не только с комедией, но и драмой (несколько лет назад актер рассказал о многолетней депрессии, с которой пытался справиться в том числе и с помощью арт-терапии). Это реалистичный портрет мира смешливых людей, которым слишком часто в жизни бывает не до смеха. Но вопреки всему, они выходят на сцену и заставляют других смеяться.

«Кокетка» / «Minx», 2022

Все тот же Лос-Анджелес 70-х, но в центре истории оказывается девушка Джойс — идеалистка и феминистка, которая с юности мечтает создать в медиа платформу для сильных женских голосов. К сожалению, темы неравной оплаты труда и домашнего насилия мало интересуют печатных магнатов, и тогда Джойс решает полностью взять ситуацию в собственные руки: объединившись с издателем Дагом, она пытается запустить первый эротический журнал, ориентированный исключительно на женскую аудиторию. Как и миссис Мейзел, Джойс действует смело и революционно для своего времени, прокладывая путь для следующих поколений талантливых женщин.

«Нолли» / «Nolly», 2023

Сюжет обращается к истории актрисы Ноэль Гордон, которая на пике славы столкнулась с предательством. Спустя 15 лет работы в сериале «Перекресток» ее внезапно уволило руководство канала.

Подобно миссис Мейзел, чей характер жизненный разлом только закалил, героиня Хелены Бонем Картер отказывается опускать руки и намерена заново пересобрать свою жизнь. «Нолли» напоминает зрителям, как важно не только добраться до вершины, но и суметь удержаться на ней.

«Блеск» / «Glow», 2017-2019

По-хорошему безумный и добрый сериал-карнавал про группу женщин, волею судьбы оказавшихся участницами телевизионного шоу про рестлерш. В «Блеске» речь идет о женских героинях самых разных характеров и мастей, объединенные одной целью — превратить свое второсортное шоу в большой телевизионный хит.

Следуя законам рестлинга, в котором поощряется гротеск и избыточность, девушки выводят безумие на новый уровень, придумывая для себя удивительные сценические аватары. За юмор здесь отвечают не сами героини, но авторы шоу, представляющие их сложный путь как захватывающее путешествие.

«Смешная девчонка» / «Funny Woman», 2023

Своеобразная вариация «Миссис Мейзел» — какой она могла быть, родись героиня не в Америке, а в Великобритании. На дворе 60-е, и девушка Барбара Паркер становится обладательницей титула королевы красоты городка Блэкпул. Но привыкшая приковывать внимание других девушка мечтает не радовать глаз, а вызывать улыбки, равняясь на своего кумира — легенду комедийного ситкома Люсиль Болл.

Для достижения своей цели Барбара отправляется в Лондон, где всеми правдами и неправдами пытается стать звездой экрана, преодолевая стереотипы подчеркнуто патриархального телевидения тех времен.

«В роли Рикардо» / «Being The Ricardos», 2021

Биографическая драма Аарона Соркина про одну непростую неделю из жизни той самой Люсиль Болл — звезды 60-х (ее шоу регулярно собирало у экранов десятки миллионов человек) и создательницы сериала «Я люблю Люси». Жизнь любимицы Америки едва не рушится в одночасье, когда ее публично называют коммунисткой.