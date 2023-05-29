Фильм «Форсаж 10» уже заработал более $ 500 млн

По итогам второго уикенда «Форсаж 10» преодолел отметку в $ 512 млн мировых сборов. Семейная картина с Вином Дизелем показывает отличные результаты, уступая по темпу разве что невероятно успешным «Форсажу 8» и «Форсажу 7».

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Интересно, что лента в очередной раз демонстрирует довольно слабые показатели у себя дома — всего $ 113 млн в США. Это уже типичные показатели для номерных частей серии: например, тот же «Форсаж 7» в 2015 году собрал в стране $ 353 млн, уступив Китаю — $ 390 млн.