"Непосредственно Каха" возглавил российский бокс-офис

Фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" возглавил российский бокс-офис со 152,3 млн рублей в первые свои выходные.

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Лидер прошлой недели, картина "Форсаж 10" собрала 58 млн рублей в странах СНГ без России и Беларуси и заняла второе место.

На третью строку опустился на шестой неделе проката "Вызов" с 48,1 млн рублей (1 млрд 676,5 млн рублей общей кассы), сообщает kinobusiness.com.