"Непосредственно Каха" возглавил российский бокс-офис
Фильм "Непосредственно Каха: Другой фильм" возглавил российский бокс-офис со 152,3 млн рублей в первые свои выходные.
Лидер прошлой недели, картина "Форсаж 10" собрала 58 млн рублей в странах СНГ без России и Беларуси и заняла второе место.
На третью строку опустился на шестой неделе проката "Вызов" с 48,1 млн рублей (1 млрд 676,5 млн рублей общей кассы), сообщает kinobusiness.com.
На четвертом месте - "Русалочка", вышедшая не в РФ и РБ, с 23,5 млн рублей на старте. Замыкает топ-5 "Мегалодон" с 23,4 млн рублей на второй неделе проката (92,7 млн рубей всего).