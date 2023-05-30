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"Джон Уик 4" скоро официально выйдет в России онлайн

Четвёртая часть ураганной экшн-франшизы "Джон Уик" официально выйдет в России, причём - в ближайшее время. Об этом сообщается на странице фильма в "Кинопоиске": там появилась отметка "Скоро в подписке".

"Джон Уик 4" скоро официально выйдет в России онлайн
© Российская Газета

Неделю назад фильм, который успел выйти и в официальный российский прокат (он его, конечно, тут же возглавил, став затем вторым по сборам за год в стране после недосягаемого "Чебурашки"), появился в Сети - интернет-премьера прошла на Amazon.

Сейчас рейтинг картины на "Кинопоиске" составляет 7,6, что чуть меньше, чем на американском IMDb (8,2).

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