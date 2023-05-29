Американский ремейк "Русалочки" собрал больше 185 млн долларов за выходные
Диснеевский американский ремейк мультфильма "Русалочка" собрал свыше 185 миллионов долларов в премьерные выходные.
Ранее аналитики предрекали фильму успех в 110 миллионов долларов, однако кинокартина превзошла этот порог. 117,5 миллионов долларов из 185 были заработаны в США.
Дебют "Русалочки" не превзошел "Короля Льва", но обогнал "Алладина". В главной роли сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. О кассовых сборах написали "Культуромания".