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Американский ремейк "Русалочки" собрал больше 185 млн долларов за выходные

Диснеевский американский ремейк мультфильма "Русалочка" собрал свыше 185 миллионов долларов в премьерные выходные.

Ремейк "Русалочки" собрал больше 185 млн долларов за выходные
© Vse42.ru

Ранее аналитики предрекали фильму успех в 110 миллионов долларов, однако кинокартина превзошла этот порог. 117,5 миллионов долларов из 185 были заработаны в США.

Дебют "Русалочки" не превзошел "Короля Льва", но обогнал "Алладина". В главной роли сыграла темнокожая актриса Холли Бейли. О кассовых сборах написали "Культуромания".

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