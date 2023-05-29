Победивший в Каннах фильм «Траектория падения» выйдет в России

Победивший на 76-м Каннском фестивале фильм «Анатомия сладкого тела» (в России название ленты переведено как «Траектория падения») покажут в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Про: взгляд».

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Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь», появится в российских кинотеатрах в сентябре этого года.

«Победителем 76-го Каннского кинофестиваля стал психологический триллер Жюстин Трие "Траектория падения". В России кинопрокатная компания "Про: взгляд" выпустит фильм 14 сентября 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В основе сюжета триллера режиссера Жюстин Трие («Соблазн», «В постели с Викторией») история о писательнице, которую подозревают в убийстве супруга. Главную роль в проекте исполнила немецкая актриса Сандра Хюллер.