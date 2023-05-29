$79.97-0.0285.92+0.04
37 минут назад

Портал IMDb не учитывает негативные оценки «Русалочки» для подсчета рейтинга фильма

Чемпионат.com

26 мая в США и ряде стран состоялась премьера «Русалочки» — одного из самых скандальных ремейков Disney. Ещё до выхода ленту крайне негативно восприняли зрители и фанаты оригинального произведения, обвиняя компанию в навязывании современной повестки.

Портал IMDb не учитывает негативные оценки «Русалочки»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Учитывая тонну дизлайков в трейлерах картины и потенциальное уничтожение фильма низкими оценками, самый крупный сайт о кино IMDb скрыл оценки «Русалочки». Спустя несколько дней у фильма появился рейтинг — на данный момент он составляет ровно 7 баллов из 10 на основе 25 тыс. оценок.

В администрации кинопортала пояснили, что рейтинг фильма в этот раз просчитывается не на основе всех оценок пользователей — он учитывает только релевантные баллы. В IMDb отметили, что сервис просчитывает абсолютно все оценки голосующих, однако на общий рейтинг влияют только голоса проверенных пользователей.

Тем временем за первые выходные «Русалочка» собрала чуть больше $ 185 млн — это один из лучших результатов в истории ремейков Disney.

Фильмы,Русалочка,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий