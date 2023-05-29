100 лет назад на экраны вышел фильм "Красные дьяволята"

В 1923 году на экраны вышел немой фильм "Красные дьяволята", и несколько поколений советских зрителей потеряли покой. А отечественный кинематограф приобрел новое направление - советский вестерн.

© Российская Газета

Сюжет большевика Бляхина

Видео дня

В 1921 году большевик Павел Бляхин скоротал время в долгом пути из Костромы в Баку за написанием повести "Красные дьяволята". В вагоне-теплушке рядом с записями всегда лежал маузер. И литературу периодически приходилось оставлять в угоду классовой борьбе.

Павел Бляхин не скрывал, что в его повести наличествуют "элементы некоторой фантастики и преувеличений". Элементы! Да там альтернативной истории - вагон и маленькая тачанка. Чего стоит один Нестор Махно, доставленный в мешке из-под муки на митинг красноармейцев, убывающих на фронт добивать барона Врангеля!

Биография Бляхина - типичный путь красного комиссара. С юных лет захвачен революционными идеями. В 1920 году возглавлял Одесский, затем Екатеринославский губревкомы. Участвовал в ликвидации махновщины, когда и проникся неподдельной ненавистью к атаману. Не дорвавшись до батьки, что называется, в натуре, Бляхин посчитался с ним на страницах "Красных дьяволят".

А затем и на экране.

Сюжет режиссера Перестиани

Добравшись до Баку, Бляхин срочно отдал рукопись в печать. В 1922 году книга "Красные дьяволята" увидела свет - и вмиг разлетелась по России. Автор же незамедлительно начал пробивать экранизацию повести. "Красный вестерн", действие которого разворачивается в окрестностях Екатеринослава, снимали в Грузии.

Через много лет, когда на советских экранах триумфально шла кинотрилогия о "Неуловимых мстителях", в титре первой серии значилось: снято по мотивам "Красных дьяволят". Однако это не совсем так.

Точнее, совсем не так.

"Дьяволята" ведь, по сути, играли в краснокожих, начитавших Фенимора Купера. Даже Махно у них - Голубая Лисица, Буденный - Красный Олень, а Ленин - Вождь всех краснокожих воинов. Но что объединяет их "дьяволят" с "неуловимыми" - фильм, снятый грузинским режиссером Иваном Перестиани, тоже был восторженно и самозабвенно любим зрителями. В ленте чувствовался азартный кавалерийский ритм, заложенный Бляхиным. Все трюки артисты исполняли без дублеров!

Роль акробата Джаксона

"Я потерял повесть Бляхина, - вспоминал режиссер Перестиани. - Рукопись бесследно исчезла".

Если так, то память у него отменная. Сюжет фильма очень близок литературной версии даже в деталях. Хотя есть и отличия. Имена главных героев, брата и сестры - Миши и Дуняши - остались нетронутыми. Но если в повести фамилия юных разведчиков Недоля, то в фильме они Петровы. А вместо китайца Ю-ю из повести, проникшегося идеями мировой революции, третьим "дьяволенком" стал негр. Цирковой акробат...

"Я решил заменить китайца негром только потому, что не было у нас китайца-актера", - искренне признался Перестиани в своих мемуарах.

Это было непросто. Сохранилась переписка между режиссером и Бляхиным. Первый убеждал второго согласиться на негра, сценарист яростно сопротивлялся. Перестиани победил, из тифлисского цирка пригласили Тома Джаксона (настоящее имя - Кадор Бен-Салиб) - силового акробата и боксера:

"Этот милый бывший сенегальский стрелок прямо-таки очаровал меня. Он слегка говорил по-русски. Солдат французской армии, оставшийся в Одессе после ретирады войск, серьезный и культурный человек, корректный и мягкий в обхождении, он очень быстро приобрел всеобщую любовь и уважение".

Чернокожий атлет был не единственным цирковым в "Красных дьяволятах". Его и привел в кино уже утвержденный на роль Мишки наездник и "рыжий" коверный клоун "Пач-Пач" Павел Есиковский. На роль Дуняши утвердили эквилибристку Софью Липкину (псевдоним - Жозеффи). Их простоватая игра вполне укладывалась в рамки немого кино, а умение исполнять головоломные трюки делало фильм захватывающим.

Ресурс командующего Егорова

Постановка советского вестерна не состоялась бы, не окажи кинематографистам помощь командующий Кавказской Краснознаменной армией Александр Егоров. Один из первых маршалов Советского Союза, расстрелянный в 1939 году, Егоров снабдил Перестиани мандатом, и все учреждения оказывали съемочной группе содействие. Со складов выдали оружие, обмундирование, включая форму немецкого и австрийского офицеров (есть в фильме и такие персонажи). Для конных сцен к съемочной группе был прикомандирован кавалерийский полк.

"За спиной вырастают крылья. Получаю портрет Махно и краткую характеристику батьки. Это все та же любезность командарма. Скажем прямо: без Егорова не было бы "Красных дьяволят", - цитирует Ивана Перестиани журнал "Искусство кино" N 3 за 1960 год.

Нестора Махно в "Красных дьяволятах" сыграл не профессиональный актер, а заместитель начальника Политуправления Кавказской Краснознаменной армии Владимир Сутырин. Батько вышел злой и комичный. В залах публика хохотала до обмороков. Хотя некоторых такой недружественный шарж задел.

В компетентные органы пошли возмущенные письма от бывших махновцев (такое в 1920-е годы было возможно). Но их голоса утонули в буре восторга, с которым публика приняла "Дьяволят". Финальную сцену, где юные герои преподносят Буденному Махно в мешке, кинозалы встречали овацией.

Нарком просвещения Анатолий Луначарский назвал фильм "головокружительным искусством".

Оценка московской кинокритики

Разумеется, в постановке 1923 года множество ляпов. У массовки подозрительно хорошо обстояло дело с бурками и папахами. Кое-где в кадр попадали вывески на грузинском языке. Но на это никто не обращал внимания. Съемочная группа старалась сделать нескучную картину. Отсюда трюки на грани жизни и смерти и грубоватые шутки, доступные невзыскательному массовому зрителю.

"В шарже Перестиани смел, у него нервы крепкие, и он чужд салонной жеманности, - фарсовый эпизод с женской кружкой для спринцевания свидетельствует об этом. И то, что режиссер не просто из-под полы показал ее, а "выпер" ее, заставил "играть" - с веселыми хохляцкими прибаутками, лишает эпизод тени интимного остроумия", - отмечал московский журнал "Кино" N 5/9 за 1923 год.

Речь об эпизоде, где махновцы глушат самогон из спринцовки...