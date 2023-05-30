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"Вызов" стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката

Космическая драма "Вызов", спустя 5 недель после выхода на большие экраны, стала самым кассовым фильмом среди российских проектов, выходивших в прокат не в новогодний уикенд.

"Вызов" стал самым кассовым фильмом не новогоднего проката
© Российская Газета

По состоянию на утро 30 мая сборы "Вызова" составляют более 1,67 млрд рублей. На данный момент на фильм продано 5,1 млн билетов, из них 977 тысяч билетов по Пушкинской карте (19%). За период февраль-май 2023 года "Вызов" лидирует по количеству посещений по Пушкинской карте среди других фильмов.

Напомним, что "Вызов" - первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли. По сюжету фильма торакальный хирург Женя (героиня Юлии Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

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