"Вызов" стал самым кассовым фильмом не новогоднего проката

Космическая драма "Вызов", спустя 5 недель после выхода на большие экраны, стала самым кассовым фильмом среди российских проектов, выходивших в прокат не в новогодний уикенд.

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По состоянию на утро 30 мая сборы "Вызова" составляют более 1,67 млрд рублей. На данный момент на фильм продано 5,1 млн билетов, из них 977 тысяч билетов по Пушкинской карте (19%). За период февраль-май 2023 года "Вызов" лидирует по количеству посещений по Пушкинской карте среди других фильмов.