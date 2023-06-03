Жизнь в танце: что посмотреть тем, кому понравился сериал «Балет»
Совсем недавно для широкого показа вышел сериал «Балет» — интригующая история о бывшей советской прима-балерине.
Спустя 40 лет она возвращается из США уже в статусе известного хореографа по имени Рута Майерс.
Героиня хочет поставить собственный балетный спектакль на главной сцене страны, однако в процессе ей приходится столкнуться с проблемами из прошлого и интригами из настоящего.
«Рамблер» составил подборку похожих фильмов и сериалов, которые помогут окунуться в одновременно красивый и суровый мир балета.
Черный лебедь (2010)
Психологический триллер Даррена Аронофски повествует о балерине Нине Сейерс, которая претендует на главную партию в новой постановке балета «Лебединое озеро». Несмотря на старания Нины, хореограф Тома Леруа не уверен в том, что ей подходит роль примы в этом спектакле. Нина хороша лишь в качестве белого лебедя, однако зажатость и отсутствие страсти не позволяют ей проявить себя в роли черного — полной противоположности. Впоследствии героиня, которая отчаянно борется за эту партию с другими конкурентками, начинает сходить с ума.
Фильм демонстрирует, как танцоры готовы идти на отчаянные меры ради достижения идеала. За роль невинной Нины, которая столкнулась со своей темной стороной, актриса Натали Портман получила престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Плоть и кость (2015)
Главная героиня сериала, молодая балерина по имени Клэр, сбегает от своего темного прошлого в Нью-Йорк и получает там шанс продолжить карьеру в престижной балетной труппе. Однако за показным гламуром мир балета на самом деле скрывает свою порочную сторону.
Сериал начинается с распространенных стереотипов о балете. Уже в пилотной серии показано, как героини страдают расстройством пищевого поведения и разбивают свои пальцы ног в кровь. При этом «Плоть и кость» уникален своим актерским составом: основные роли там исполняют настоящие балерины. От этого сериал кажется более реалистичным.
Большой (2016)
Юной танцовщице из маленького города Юле Ольшанской повезло: ее талант заметил бывший артист балета.
Но для того чтобы стать примой и попасть на сцену Большого театра, Юле нужно отучиться в балетной академии. Там она знакомится с Галиной Белецкой — своенравной женщиной, которой не так просто угодить. Во время своего обучения Юле предстоит убедиться, что внешняя роскошь балета бывает обманчива. Но трудности не мешают героине исполнить свою мечту.
Танцы для фильма ставил хореограф Олег Глушков, а участие в съемках приняли более 70 профессиональных танцоров балета.