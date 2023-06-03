Жизнь в танце: что посмотреть тем, кому понравился сериал «Балет»

Совсем недавно для широкого показа вышел сериал «Балет» — интригующая история о бывшей советской прима-балерине.

© Кадр из сериала "Балет"

Спустя 40 лет она возвращается из США уже в статусе известного хореографа по имени Рута Майерс.

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Героиня хочет поставить собственный балетный спектакль на главной сцене страны, однако в процессе ей приходится столкнуться с проблемами из прошлого и интригами из настоящего.

«Рамблер» составил подборку похожих фильмов и сериалов, которые помогут окунуться в одновременно красивый и суровый мир балета.

Черный лебедь (2010)

Психологический триллер Даррена Аронофски повествует о балерине Нине Сейерс, которая претендует на главную партию в новой постановке балета «Лебединое озеро». Несмотря на старания Нины, хореограф Тома Леруа не уверен в том, что ей подходит роль примы в этом спектакле. Нина хороша лишь в качестве белого лебедя, однако зажатость и отсутствие страсти не позволяют ей проявить себя в роли черного — полной противоположности. Впоследствии героиня, которая отчаянно борется за эту партию с другими конкурентками, начинает сходить с ума.

Фильм демонстрирует, как танцоры готовы идти на отчаянные меры ради достижения идеала. За роль невинной Нины, которая столкнулась со своей темной стороной, актриса Натали Портман получила престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Плоть и кость (2015)

Главная героиня сериала, молодая балерина по имени Клэр, сбегает от своего темного прошлого в Нью-Йорк и получает там шанс продолжить карьеру в престижной балетной труппе. Однако за показным гламуром мир балета на самом деле скрывает свою порочную сторону.

Кадр из фильма "Плоть и кость"

Сериал начинается с распространенных стереотипов о балете. Уже в пилотной серии показано, как героини страдают расстройством пищевого поведения и разбивают свои пальцы ног в кровь. При этом «Плоть и кость» уникален своим актерским составом: основные роли там исполняют настоящие балерины. От этого сериал кажется более реалистичным.

Большой (2016)

Юной танцовщице из маленького города Юле Ольшанской повезло: ее талант заметил бывший артист балета.

Но для того чтобы стать примой и попасть на сцену Большого театра, Юле нужно отучиться в балетной академии. Там она знакомится с Галиной Белецкой — своенравной женщиной, которой не так просто угодить. Во время своего обучения Юле предстоит убедиться, что внешняя роскошь балета бывает обманчива. Но трудности не мешают героине исполнить свою мечту.