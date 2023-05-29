Что посмотреть в июне: 3 самых ожидаемых фильма месяца
Июнь не за горами, поэтому самое время подготовиться к кинопремьерам первого летнего месяца. Подборка фильмов, которые выходят на экраны российских кинотеатров в этом месяце, – в материале "Рамблера".
"Переводчик"
- Жанр: боевик, триллер, военный
- Премьера в России: 1 июня.
В центре сюжета – судьбы двух мужчин, связанных опасным делом. Сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол) не может вспомнить, каким образом выжил после засады в Афганистане, но понимает, что его спас местный переводчик по имени Ахмед (Дар Салим). При этом последний остался в стране и не может ее покинуть из-за отсутствия необходимых для выезда документов. Военный чувствует себя обязанным перед спасителем и решает вернуться в Афганистан за Ахмедом и его семьей.
Фильм известного британского режиссера Гая Ричи.
"Дыхание"
- Жанр: драма.
- Премьера в России: 22 июня.
Успешный бизнесмен Виктор (Антон Батырев) когда-то работал врачом. Его мать тяжело заболевает коронавирусной инфекцией, и любящий сын принимает решение пробраться к ней в больницу. Мужчина хочет помочь матери и проследить за ее лечением: на пути к поставленной цели он рискует собственной жизнью, свободой и пытается разобраться с неизвестным страшным вирусом.
В фильме также снялись Ирина Горбачева, Даниил Воробьев и Андрей Карако.
"Бог - это пуля"
- Жанр: ужасы, боевик, триллер, криминал.
- Премьера в России: 22 июня.
Бывшую жену детектива Боба Хайтауэра (Николай Костер-Вальдау) убивают, а дочь мужчины похищают члены религиозного культа. Героя не устраивает, как ведется расследование, поэтому он уходит из полиции и сам берется за поиски преступников. Он намерен выследить лидера организации, поэтому становится ее частью. Разгневанного отца ждут серьезные испытания, но он готов на все ради спасения родной дочери.
Режиссер картины – Ник Кассаветис, известный такими работами, как "Дневник памяти", "Кокаин", "Альфа Дог" и "Джон Кью".