Что посмотреть в июне: 3 самых ожидаемых фильма месяца

Июнь не за горами, поэтому самое время подготовиться к кинопремьерам первого летнего месяца. Подборка фильмов, которые выходят на экраны российских кинотеатров в этом месяце, – в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Переводчик"

"Переводчик"

Жанр: боевик, триллер, военный

Премьера в России: 1 июня.

В центре сюжета – судьбы двух мужчин, связанных опасным делом. Сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол) не может вспомнить, каким образом выжил после засады в Афганистане, но понимает, что его спас местный переводчик по имени Ахмед (Дар Салим). При этом последний остался в стране и не может ее покинуть из-за отсутствия необходимых для выезда документов. Военный чувствует себя обязанным перед спасителем и решает вернуться в Афганистан за Ахмедом и его семьей.

Фильм известного британского режиссера Гая Ричи.

"Дыхание"

Жанр: драма.

Премьера в России: 22 июня.

Успешный бизнесмен Виктор (Антон Батырев) когда-то работал врачом. Его мать тяжело заболевает коронавирусной инфекцией, и любящий сын принимает решение пробраться к ней в больницу. Мужчина хочет помочь матери и проследить за ее лечением: на пути к поставленной цели он рискует собственной жизнью, свободой и пытается разобраться с неизвестным страшным вирусом.

"Бог - это пуля"

Жанр: ужасы, боевик, триллер, криминал.

Премьера в России: 22 июня.