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Что посмотреть в июне: 3 самых ожидаемых фильма месяца

Июнь не за горами, поэтому самое время подготовиться к кинопремьерам первого летнего месяца. Подборка фильмов, которые выходят на экраны российских кинотеатров в этом месяце, – в материале "Рамблера".

Что посмотреть в июне: 3 самых ожидаемых фильма месяца
© Кадр из фильма "Переводчик"

"Переводчик"

  • Жанр: боевик, триллер, военный
  • Премьера в России: 1 июня.

В центре сюжета – судьбы двух мужчин, связанных опасным делом. Сержант Джон Кинли (Джейк Джилленхол) не может вспомнить, каким образом выжил после засады в Афганистане, но понимает, что его спас местный переводчик по имени Ахмед (Дар Салим). При этом последний остался в стране и не может ее покинуть из-за отсутствия необходимых для выезда документов. Военный чувствует себя обязанным перед спасителем и решает вернуться в Афганистан за Ахмедом и его семьей.

Фильм известного британского режиссера Гая Ричи.

3 сериала июня, которые ждет весь мир

"Дыхание"

  • Жанр: драма.
  • Премьера в России: 22 июня.

Успешный бизнесмен Виктор (Антон Батырев) когда-то работал врачом. Его мать тяжело заболевает коронавирусной инфекцией, и любящий сын принимает решение пробраться к ней в больницу. Мужчина хочет помочь матери и проследить за ее лечением: на пути к поставленной цели он рискует собственной жизнью, свободой и пытается разобраться с неизвестным страшным вирусом.

В фильме также снялись Ирина Горбачева, Даниил Воробьев и Андрей Карако.

"Бог - это пуля"

  • Жанр: ужасы, боевик, триллер, криминал.
  • Премьера в России: 22 июня.

Бывшую жену детектива Боба Хайтауэра (Николай Костер-Вальдау) убивают, а дочь мужчины похищают члены религиозного культа. Героя не устраивает, как ведется расследование, поэтому он уходит из полиции и сам берется за поиски преступников. Он намерен выследить лидера организации, поэтому становится ее частью. Разгневанного отца ждут серьезные испытания, но он готов на все ради спасения родной дочери.

Режиссер картины – Ник Кассаветис, известный такими работами, как "Дневник памяти", "Кокаин", "Альфа Дог" и "Джон Кью".

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