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Фильмы "Джонджоли" и "Украденная мелодия" вошли в конкурс Шанхайского кинофестиваля

Несколько российских фильмов вошли в основную конкурсную программу 25-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов киносмотра.

"Джонджоли" и "Украденная мелодия" вошли в конкурс Шанхайского кинофестиваля
© Газета.Ru

В конкурс полнометражного кино вошел совместный фильм России и Грузии «Джонджоли» режиссера Оксаны Бычковой. На победу в этой категории также будут претендовать фильмы из Бельгии, Великобритании, Индии, Испании, Италии, Ирана, Китая, Японии.

В категориях короткометражных фильмов и мультфильмов будут также представлены картины «Дом, в котором мы жили» Андрея Кречетова и «Украденная мелодия» Юрия Богуславского.

Всего в конкурс фестиваля были отобраны 53 фильма: 24 художественных, 5 документальных, 10 анимационных картин и 14 короткометражных фильмов.

25-й Шанхайский кинофестиваль пройдет с 9 по 18 июня.

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