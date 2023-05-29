Тарантино рассказал о придуманных для его фильмов наклейках в Каннах

«Они придумали для нашего показа то, чего никогда раньше не делали, они вклеили в билет оранжевую наклейку с надписью: "Этот фильм может быть слишком жестоким для вас, чтобы его смотреть". Они никогда не делали этого раньше, и в итоге они наклеили ту же наклейку на [билеты на] «Криминальное чтиво», когда оно шло здесь в 1994 году», — поделился он.