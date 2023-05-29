$80.06+0.0985.90-0.02

Тарантино рассказал о придуманных специально для его фильмов наклейках в Каннах

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что специально для его фильмов на Каннском кинофестивале в 1992 году были разработаны наклейки для билетов, предупреждающие о наличии жестоких сцен. Этим кинематографист поделился в интервью Deadline.

Тарантино рассказал о придуманных для его фильмов наклейках в Каннах
© Lenta.ru

По словам Тарантино, организаторы кинофестиваля сочли фильм «Бешеные псы» чрезмерно жестоким.

«Они придумали для нашего показа то, чего никогда раньше не делали, они вклеили в билет оранжевую наклейку с надписью: "Этот фильм может быть слишком жестоким для вас, чтобы его смотреть". Они никогда не делали этого раньше, и в итоге они наклеили ту же наклейку на [билеты на] «Криминальное чтиво», когда оно шло здесь в 1994 году», — поделился он.

Ранее Тарантино ответил на вопрос о возможном завершении режиссерской карьеры. «Продолжение следует», — сказал постановщик в ходе беседы с журналистами на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий