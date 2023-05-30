Сборы российских фильмов превысили показатели за восемь лет

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за последние восемь лет. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале

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Всего с начала года было собрано 21,2 миллиарда рублей, что составляет 57 процентов от сборов за весь 2022-й.

«За неполных 5 месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние 8 лет и составили 16,7 млрд рублей», — добавила политик.