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Сборы российских фильмов превысили показатели за последние восемь лет

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за последние восемь лет. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале

Сборы российских фильмов превысили показатели за восемь лет
© Lenta.ru

Всего с начала года было собрано 21,2 миллиарда рублей, что составляет 57 процентов от сборов за весь 2022-й.

«За неполных 5 месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние 8 лет и составили 16,7 млрд рублей», — добавила политик.

По словам Любимовой, наибольший вклад был внесен картинами «Чебурашка», сборы которой составили 6,8 миллиарда рублей, сделав проект самым кассовым в истории отечественного проката, и «Вызов», которая заработала 1,6 миллиарда со дня премьеры, 20 апреля.

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