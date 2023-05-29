«Русалочке» предрекли лучший кассовый дебют 2023 года

Ремейк анимационного фильма «Русалочка» с Холли Бейли в главной роли обогнал по кассовым сборам десятую часть «Форсажа», тем самым претендуя на то, чтобы стать одним из лучших кассовых дебютов в этом году. Об этом сообщает Collider.

© Lenta.ru

Согласно данным портала, 26 мая лента собрала 38 миллионов долларов и более 10 миллионов на предварительных показах в США за день до этого. Ожидается, что ремейк классического анимационного фильма принесет около 125 миллионов долларов за расширенные четырехдневные праздничные выходные в Штатах.

Если оценки экспертов подтвердятся, то «Русалочка» войдет в пятерку лучших фильмов, уступив таким лентам, как «Топ Ган: Маверик», «Пиратам Карибского моря: На краю света» и «Индиане Джонсу и Королевству хрустального черепа».