Режиссер «Последнего искушения Христа» встретился с Папой Римским

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским после объявления о планах снять еще один фильм об Иисусе Христе. Об этом сообщает Fox News.

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Картина станет второй в карьере режиссера после скандальной драмы «Последнее искушение Христа» 1988 года. Главную роль в фильме сыграл актер Уиллем Дефо.

Скорсезе и его супруга Хелен Моррис встретились с Папой Римским на конференции, организованной католическим изданием Чивильта каттолика и Джорджтаунским университетом. На встрече режиссер и его супруга пожали руку понтифику.