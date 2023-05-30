$80.06+0.0985.90-0.02

Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» встретился с Папой Римским

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским после объявления о планах снять еще один фильм об Иисусе Христе. Об этом сообщает Fox News.

Режиссер «Последнего искушения Христа» встретился с Папой Римским
© Лента.ру

Картина станет второй в карьере режиссера после скандальной драмы «Последнее искушение Христа» 1988 года. Главную роль в фильме сыграл актер Уиллем Дефо.

Скорсезе и его супруга Хелен Моррис встретились с Папой Римским на конференции, организованной католическим изданием Чивильта каттолика и Джорджтаунским университетом. На встрече режиссер и его супруга пожали руку понтифику.

В апреле сообщалось, что у Скорсезе захотели отсудить полмиллиона долларов за невыпущенный фильм о Второй мировой войне. По данным Bloomberg речь идет о денежных средствах, полученных кинематографистом на продюсирование картины «Операция Fortitude» (операцию с таким кодовым названием проводили союзники перед высадкой во Франции в 1944 году).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий