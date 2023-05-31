Мускетти не намерен заменять Миллера в возможном сиквеле «Флэша»

Режиссёр кинокомикса «Флэш» рассказал об этом в подкасте Teh Discourse.

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Андрес Мускетти сообщил, что не будет менять Эзру Миллера в роли Барри Аллена в возможном сиквеле фильма.

Ранее пользователи предполагали, что Warner Bros. может прекратить сотрудничество с Миллером после череды скандалов, в которых он участвовал.

Однако Андрес Мускетти считает, что Барри Аллен идеально создан для Эзры Миллера. Он превзошёл всех актёров, которые ранее исполняли эту роль.