Мускетти не намерен заменять Миллера в возможном сиквеле «Флэша»

Андрес Мускетти не намерен заменять Эзру Миллера в возможном сиквеле «Флэша»
Режиссёр кинокомикса «Флэш» рассказал об этом в подкасте Teh Discourse.
Андрес Мускетти сообщил, что не будет менять Эзру Миллера в роли Барри Аллена в возможном сиквеле фильма.
Ранее пользователи предполагали, что Warner Bros. может прекратить сотрудничество с Миллером после череды скандалов, в которых он участвовал.
Однако Андрес Мускетти считает, что Барри Аллен идеально создан для Эзры Миллера. Он превзошёл всех актёров, которые ранее исполняли эту роль.
Режиссёр считает, что роль Флэша просто создана для Миллера, пишет The Playlist.
Новый кинокомикс выйдет в американский прокат 16 июня. Первые отзывы на фильм уже оставили Джеймс Ганн, Том Круз, Генри Кавилл, Стивен Кинг. Всем им понравился «Флэш».